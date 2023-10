L’échevin du Commerce Laurent Harduin et Déborah Devooght, de la Cellule Développement Commercial de la Ville de Mouscron, avaient convié les lauréats à retirer leurs lots: nombreux bons d’achat, séances de bien-être, machine à café, téléviseur et même un jacuzzi d’une valeur de plus de 500 €.

L’échevin a remercié les 40 commerçants mouscronnois qui ont osé se lancer dans cette nouvelle aventure qui renouait avec un événement disparu depuis plusieurs décennies. Ils en ont assuré le succès en étant les ambassadeurs de la vitalité du commerce mouscronnois.

Il a mis aussi en évidence les gérants de magasins qui se sont impliqués dans le défilé de mode qui y a été organisé. Les commerçants participants ont en plus richement doté le jeu-concours.

Après le suspens de la proclamation, chaque lauréat ignorant ce qu’il avait gagné, tous se sont retrouvés pour le verre de l’amitié.

Les trois gros lots ont été remportés par Natacha Piat (machine à café offerte par Cuisimeuble) ; Marie-Thérèse Collie (téléviseur offert par Génération Elec) ; Madeleine Vanrumel (jacuzzi offert par Mister piscine).