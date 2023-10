Des idées de projets pour la transition écologique et sociale ? La Ville de Mouscron peut vous aider à les concrétiser

"La transition ne se limite pas qu’aux aménagements verts, même si ceux-ci ont leur importance aussi, souligne Ann Cloet, l’échevine de l’Environnement. Nous avons, par exemple, beaucoup apprécié le"projet culotté", qui touche au milieu scolaire, à la lutte contre les déchets, tout en ayant aussi un aspect social." Celui-ci, porté depuis l’année passée par trois élèves (dont deux garçons) alors en 6e Transition à l’Institut Saint-Charles de Luingne, s’est consacré à la distribution gratuite de culottes menstruelles.

Le "projet culotté" est en pleine concrétisation et une distribution devrait être organisée dans le courant de la semaine prochaine.

Un soutien de la ville…

Pour candidater à cet appel à projet, plusieurs conditions sont à respecter. Le projet doit venir d’un groupe d’au moins trois personnes, ne peut pas encore avoir été financé par d’autres niveaux de pouvoir et doit être réalisable en 2024 avec un budget réaliste. "Une fois le projet analysé puis retenu, la Ville apporte, en plus d’une aide technique et logistique, une aide financière en payant les factures", précise Ann Cloet. Une enveloppe de 20 000 € (10 000 € pour le matériel et le même montant pour le mobilier) ainsi que 5 000 € de fonctionnement pour ce qui ne rentre pas distinctement dans l’une des deux cases, est à la disposition de l’ensemble des projets. Pour les concrétiser, les participants ne pourront pas fonctionner n’importe comment. "Nous sommessoumis à la réglementation des marchés publics", explique Chloé Vandevyver, de la cellule Environnement qui sera présente pour épauler les personnes dans cette démarche. "Nous sommeslà pour aider les gens. Même en ce qui concerne la rédaction du dossier de candidature", insiste-t-elle.

… mais un suivi à assurer

La cellule Environnement insiste cependant sur ce fait: l’équipe qui porte un projet doit en assurer le suivi sur le long terme. "Une fois le projet mis en œuvre, les gens ne doivent pas se dire que la Ville va se débrouiller. Non, un bon suivi est l’un de leur rôle", détaille l’échevine. "D’où l’importance d’un groupe soudé à l’origine d’un projet. Ainsi, en cas d’absence de l’une des personnes, le relais est assuré", abonde David Leroy, de la cellule Environnement.

Les personnes intéressées par l’appel à projet "100 transitions" ont jusqu’au 26 novembre pour remplir le formulaire qui se trouve sur le site internet de la cellule Environnement de Mouscron. Ce formulaire peut être rendu en ligne ou en format papier.