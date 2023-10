Un don de 14 000 € pour l’association mouscronnoise "A vos marques, prêts" grâce au Challenge Anto

Sophie, Bernard et les bénévoles d'"A vos marques" étaient évidemment ravis de ce magnifique geste, d’autant que leur association est de plus en plus sollicitée. Une soixantaine de patients ou moins valides participent actuellement à un programme de sport adapté et encadré. Non moins de 8 séances hebdomadaires sont ainsi organisées.

En 10 ans, ils sont près de 300 à en avoir bénéficié, dans des conditions qui ne cessent de s’améliorer, grâce aussi à la franche collaboration du CHM.