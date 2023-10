Six commerces – les fleurs et la maroquinerie Fortunas, Folie’s Voyages, lingerie Céline, la bijouterie Claerhout et Signature coiffure – ont décidé d’offrir une dynamique à la Grand-Place, ce samedi.

"On organise une bourse aux livres et aux jouets, de 10 à 18 h, sur l’esplanade. Seuls les objets de seconde main seront acceptés à la vente. On a choisi ceux-là car ils ne sont pas vendus dans le commerce de proximité, nous ne voulions pas faire de la concurrence à d’autres".

"Parce que le samedi, c’est le désert depuis la fin des travaux de la Place"

Si elles ont décidé de mettre de la vie au cœur de la ville, c’est parce qu’il en manque cruellement, le samedi, selon leur constat implacable.

"Depuis la fin des travaux de la Place, il n’y a plus de mouvement, le samedi. C’est vraiment le désert… On souffre, ce jour-là, et on veut donc retrouver cette dynamique d’avant avec notre animation.

C’est Laurence de Signature Coiffure, une commerçante de notre groupe mais extérieure au centre, prônant le local, qui nous a motivées à nous lancer et c’est ainsi qu’on a mis tout cela en route ! On précise que ce sera uniquement organisé sur la Place, la circulation n’y sera surtout pas coupée, contrairement à d’autres événements".

Il reste de la place

Une quinzaine de particuliers s’est déjà inscrite à cette vente. Il reste de la place et il sera possible de s’inscrire jusqu’à ce vendredi.

"Chaque vendeur pourra disposer d’une protection grâce à une tonnelle. Il disposera aussi d’une table de trois mètres et de deux chaises. Comme nous sommes garantes de cela et surtout afin d’inciter chaque vendeur à rester jusqu’à 18 heures, il est demandé 30 € à l’inscription mais nous rembourserons 25 € au terme de la journée." Elles remercient au passage la Ville et la Gestion Centre-Ville pour le prêt et le soutien de leur initiative. Et elles préviennent: "On n’est pas fermées à l’idée de revenir avec nos"Rendez-vous du samedi"via d’autres projets !"

Les commerçantes derrière l’initiative des "Rendez-vous du samedi" qu’elles portent avec le soutien communal. ©ÉdA

Infos et inscriptions: lingerie Céline, 056 340 488 et Signature coiffure, 056 559 606.