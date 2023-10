Fedasil: une inclusion réussie dans la société mouscronnoise ?

Chaque troisième mardi du mois, on débat d’un sujet qui fait l’actualité en Wallonie picarde. Après avoir passé sous la loupe, le 19 septembre dernier, la mobilité autour de Pairi Daiza, on s’intéressera cette fois au plus grand centre d’accueil pour les demandeurs d’asile de Belgique. L’enregistrement est prévu dans les locaux de la Ruche, mardi 17 octobre à partir de 20 heures.

Implanté plein en centre-ville, le "Refuge" abrite aujourd’hui quelque 860 réfugiés. Cinq ans après son ouverture, comment se passe son intégration et l’inclusion de ces exilés de force au sein de la société mouscronnoise ?

Et parce que l’actualité de Wallonie picarde est surtout la vôtre, les lecteurs de L’Avenir et les téléspectateurs de Notélé sont invités à partager leurs interrogations dans le respect. Pour réagir, deux solutions: se manifester sur lavenir.net ou poser ses questions en direct, lors de l’émission, à l’aide d’un autre QR Code (ou lien) diffusé au préalable sur notre site internet et notre page Facebook.

Pour répondre aux citoyens, quatre invités ont d’ores et déjà confirmé leur participation: Brigitte Aubert (bourgmestre de Mouscron), Jean-Michel Joseph (chef de corps de la zone de police de Mouscron), Sarah Turine (directrice du centre Fedasil) et Samira Bouguerra (Mouscron Terre d’accueil). La secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor, a décliné notre invitation.

Après l’émission, qui durera 1 h 10 et sera diffusée en direct sur Notélé (et visible sur le web dès le lendemain), le débat se poursuivra en live, sur Facebook.