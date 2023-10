Quel éclectisme au Hurlu Comedy Club, à Mouscron !

– Sum fut présent durant tout l’été sur VivaCité. Il y a remplacé Jérôme de Warzée et Fabian Le Castel dans la case de l’humour. "Il est venu l’an dernier, ici. Il a fait un carton monumental, c’était notre coup de cœur car il est très drôle et joue bien avec le public." Il revient ce jeudi 12 octobre.

– Leur nom et le titre de leur spectacle promettent… Les Glandeurs Nature dans Le bal des pompiers ! Fabian confirme: "Ce sont deux Français complètement fous. Ça fait 30 ans qu’ils tournent dans les cafés-théâtres, ils sont redoutables ! Ils me rappellent les Chevalier du fiel ". Ce 14 octobre.

– Week-end 100% belge avec, le 19 octobre, Sacha Ferra présentant Plat pays, critique des Belges mais taclant (aussi) les Français. Il est produit par GuiHome. Et quand on parle d’émotions aussi possible au Hurlu Comedy Club, on pense notamment à ces 20 et 21 octobre, avec l’imitateur belge Olivier Laurent se transformant physiquement comme vocalement en Jacques Brel. "C’est époustouflant. Il ne l’imite pas, il l’incarne dans cet hommage", résume Fabian à propos de ce spectacle joué dans le monde entier. "Il fera même Broadway en 2025 !"

Olivier Laurent "n’imite pas Brel, il l’incarne". Avant notamment les planches de Broadway en 2025, il passera par chez Fabian Le Castel. Un spectacle incontournable… ©Com.

– Le mini mondial de l’impro revient ces 4 et 5 novembre pour un face-à-face entre la Belgique, la France, la Suisse et le Québec. "Face au succès de l’an dernier, deux dates ont été programmées, cette année."

– Déjanté comme on l’aime, Merri tordra le public de rire le 9 novembre. "C’est un OVNI dénonçant les conneries de notre société !"

– Éric Boschmann avait proposé un spectacle interactif sur le vin, l’an dernier, dans l’antre hurlu. Il revient ces 10 et 11 novembre pour une autre dégustation scénique. "Cette fois, c’est sur la bière. Le prix d’entrée comprendra trois bières à déguster (une gueuze, une triple et une locale), avec le verre offert !"

– Le 16 novembre, les oreilles chastes et les moins de 16 ans seront priés de rester sur le trottoir de la rue de Naples ! "Sylvie VDS est une quadra sans complexe qui parle de tout sans limite. D’où le titre de son spectacle"Authentique. Et puis c’est tout !""

Le Mouscronnois mis en scène et produit par Fabian Le Castel a fait salle comble, voici peu. Il revient en novembre pour deux dates. ©Com.

– Après une date à guichets fermés de "J’fais quoi ?", le magicien mouscronnois Romain Dewasme propose deux nouveaux rendez-vous, les 17 et 18 novembre, mêlant son art et l’humour. "Il est extrêmement talentueux, il m’a rapidement impressionné, il a des idées incroyables, autant dans l’humour que dans la magie et l’émotion", dit l’imitateur à l’égard de ce qu’on peut appeler son protégé puisqu’il met en scène celui qui vient d’ailleurs de recevoir le prix du jeune talent local de la part des Baillis.

– Venu l’an dernier au Hurlu Comedy Club afin de roder son passage au Cirque Royal, l’imitateur Richard Ruben effectuera son retour, le 23 novembre, avec "En chanté", son 11e one-man-show et ce, toujours accompagné de son musicien de talent Tom Dewatt enseignant à l’académie de Mouscron.

– Avec sa moustache et ses calembours, Albert Meslay a traversé les décennies. En amenant cette référence française de l’humour chez lui, Fabian Le Castel fait plaisir autant qu’il se fait plaisir. "Je l’ai vu à Avignon, cet été, et j’ai voulu le programmer car ce monsieur a une plume incroyable !" Rendez-vous les 1er et 2 décembre.

– Tout aussi barrée dans son genre: Zidani pliera la salle en deux, les 8 et 9 décembre. "Le public sera projeté dans une école au sein de laquelle elle campe tous les professeurs…"

– En tournée lui-même, Fabian Le Castel rejouera son propre spectacle "Amour… eux", chez lui, les 15 et 16 décembre.

– Passé la saison dernière, Jérémy Moriau revient cette fois, le 23 décembre, avec Ça sent l’sapin ! tournant en dérision un repas de famille.

– Enfin, le 31 décembre, l’année se finira en beauté au Hurlu Comedy Club avec un repas-spectacle: du Lemon&Food dans les assiettes et un best of des trois spectacles de Fabian pour vous abreuver d’humour !

Des hommes et des femmes, des Belges et des Français, des jeunes premiers et des artistes bien installés… La programmation est riche dans toute sa diversité. ©Com.

Des Hurlus Pass

Outre des places qu’il est possible d’acquérir à l’unité, deux formules d’abonnement "Hurlu Pass" sont possibles, avec des prix qui ont été ajustés pour gagner en équité par rapport à la saison précédente: 6 spectacles différents à 96 € (16 €/soirée) et 10 spectacles différents à 150 € (15 €/soirée). "Il y a aussi les bons cadeau qui existent toujours et qui avaient bien fonctionné pour les fêtes de fin d’année."

Scène ouverte, Hurlu Comedy Show et même karaoké !

La scène permet aussi de se tester, d’oser faire face à un public bienveillant qui n’est là que pour prendre du bon temps. "Elle est organisée une fois par mois, souvent le premier jeudi: 7 à 8 artistes en devenir ou confirmés peuvent tester leurs nouveaux sketchs. Même pour un"one shot", on peut venir. Il ne faut pas avoir peur, c’est juste de l’amusement !", indiquent Fabian et Adrien Degoes, l’animateur de ces rendez-vous à 5 € l’entrée.

Dans le même esprit que la scène ouverte mais avec des artistes confirmés, chaque dernier jeudi du mois, ce rendez-vous est aussi fixé. Quatre à cinq artistes présentent chacun un sketch d’une quinzaine de minutes.

La configuration du lieu permet enfin un karaoké mensuel ! Prochaines dates connues: les 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre. "Venez même si vous ne savez pas chanter: on est là pour s’amuser !", insiste le maître des lieux.

rue de Naples, 13. www.hurlucomedy.com – info@hurlucomedy.com