L’ancienne piscine de Mouscron, hantée depuis la guerre ?

Cette année encore, l’histoire proposée par le service jeunesse de la Ville de Mouscron est alléchante. Sur base d’une fausse coupure de presse, les scénaristes ont imaginé la venue d’une pointure de l’Urbex (exploration de bâtiments abandonnés) dans l’ancienne piscine. Pointure qui a baroudé à travers toute l’Europe sur des sites abandonnés… et qu’on retrouvera pétrifié au beau milieu de la nuit. "Il déclarait haut et fort n’avoir peur de rien, mais a été retrouvé tremblant de tous ses os. Ce qu’il y a trouvé, jamais il ne pourra l’effacer de son esprit." On y apprend aussi que le rapport d’enquête a été classé top secret par les autorités.

Un lieu taillé sur mesure pour faire peur…

C’est dans cette atmosphère très inquiétante que va débuter le jeu imaginé par le service jeunesse. Le "Ghost Urbex" est de retour pour une 2e édition, à nouveau dans ce lieu unique et mystérieux. "L’ancienne piscine est taillée sur mesure pour une activité basée sur Halloween. L’endroit ne laisse déjà pas insensible en pleine journée. Mais en soirée, tout est amplifié, surtout le sentiment de peur", avoue Simon Maertens, à l’origine de cette belle mais frémissante idée !

L’an passé, l’activité avait été victime de son succès en séduisant plusieurs centaines de jeunes… et en y laissant beaucoup d’autres sur la touche. "Nous n’avions pas pu satisfaire toutes les demandes d’inscription. Cette année, nous avons libéré plus de places pour attirer plus de participants. "

On passe de 70 à 111 groupes et de 4 à 5 joueurs maximum par équipe. Le mode d’inscription a également évolué. "L’an dernier, elles avaient lieu au CAM en présentiel. On voyait des files de jeunes jusqu’à l’esplanade. Pour 2023, les participants peuvent s’inscrire via le e-guichet de la Ville de Mouscron (sur son site internet). Ce procédé permet de ne pas pénaliser deux années de suite les mêmes jeunes", concède Simon Maertens.

Le service jeunesse procède aussi à d’autres ajustements pour cette 2e édition en élaborant une enquête plus longue, "suite aux retours des jeunes qui estimaient que l’activité était passée trop vite, l’an dernier."

L’organisation promet aussi le grand frisson dans l’obscurité de l’ancienne piscine, où se dissimuleront 15 figurants cette année (contre 5 en 2022) ! En plus de pondre des histoires à filer la chair de poule, le service jeunesse se donne les moyens de faire peur…

Créneau à réserver entre 18 et 22 heures. Inscriptions auprès du E-Guichet ou par téléphone au 056860.334. Tarif: 2 euros par personne.