Bientôt 60 000 habitants à Mouscron: cela changera-t-il quelque chose ?

Alors que ce n’était probablement pas son but initial, l’élu de l’opposition, Pascal Loosvelt, a permis à Brigitte Aubert de casser ce mythe: "La composition des collèges et conseils communaux ainsi que la rémunération de leurs membres sont régis par le Code de démocratie locale et de décentralisation. Si le territoire mouscronnois passe le seuil des 60 000 habitants, la rémunération des bourgmestres – dont la mienne – et échevins n’évoluera pas puisque le CDLD prévoit une rémunération identique pour des bourgmestres et échevins des communes dont le nombre d’habitants se situe entre 50 001 et 80 000 habitants".

Pas non plus d’échevins et de conseillers en plus

Y aura-t-il cependant davantage d’échevins ? Réponse encore négative. "Le collège communal n’évoluera pas non plus puisque le CDLD prévoit que, pour bénéficier d’un échevin supplémentaire, il faudrait atteindre 100 000 habitants." Il n’y aura pas non plus une augmentation des conseillers communaux. "Le conseil communal est composé de 37 membres car notre commune se situe parmi celles entre 50 000 et 59 999 habitants. Ce nombre passerait à 39 conseillers communaux si Mouscron basculait parmi les communes de 60 000 à 69 999 habitants. Cette augmentation du nombre de conseillers communaux aurait un impact sur le volume des jetons de présence payés, ils augmenteraient de 5,4%.

Il faut aussi tenir compte de recettes supplémentaires liées à l’augmentation du nombre de citoyens mouscronnois. Celles-ci sont toutefois à mettre en balance avec l’augmentation des charges liées à la collectivité et aux services offerts à la population (gestion des déchets, délivrance des actes administratifs…)"

À 60 000 ? Pas aussi vite qu’il n’y paraît…

Pour l’élu ayant posé la question, 200 personnes en plus, c’est un chiffre que la ville devrait très rapidement atteindre. D’ici les élections d’octobre 2024 par exemple… "Il n’y a que 150 naissances par an donc je n’y crois pas, nous n’y serons pas", a conclu Mme Aubert.