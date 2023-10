Les faits se sont déroulés le 2 mai 2022, non loin d’une école de Mouscron. "J’allais chercher mes enfants à l’école et je me suis arrêté à un passage piéton, indique Fabian. Un garçon est arrivé à hauteur de ma vitre et m’a insulté de gros bâtard en me regardant dans les yeux. Je suis descendu de mon véhicule et lui ai demandé pourquoi il m’insultait. Une dame est alors arrivée en trombe en voiture en me disant que ce n’était pas son fils".

En réalité, il s’agissait de la dame faisant office de famille d’accueil pour le jeune. "Je n’ai pas eu le temps de discuter avec elle. Elle était dans sa voiture et m’a empoigné. Je me suis débattu avec la main gauche".

D’un revers de la main, Fabian est parvenu à se dégager, occasionnant au passage des blessures à la dame. Il ne le nie pas : "Je ne voulais pas lui faire de mal. J’ai eu une réaction puisqu’elle venait de m’empoigner. Je voulais dialoguer. C’était un réflexe".

Fabian a, comme on dit, un fameux gabarit, ce qui peut expliquer les lésions dont la dame a été victime. Il nie par contre les coups au jeune.

"Le jeune insultait son téléphone"

La partie civile évoque une version fort différente : "Le jeune homme jouait à un jeu sur son téléphone et a insulté ce dernier et non pas monsieur. Ensuite, le prévenu n’a pas tenté de discuter. Il s’est mis à insulter la dame et lui a craché au visage.

Le garçon a reçu deux coups à l’estomac et la dame a eu des contusions et un hématome à l’œil."

Pour le ministère public, le prévenu est allé au contact. "Il n’avait pourtant rien à craindre de cette dame qui a subi une incapacité de dix jours tout de même. Les faits sont établis. Je requiers un an et je ne m’oppose pas au sursis."

La défense a assuré que son client était très attentif à l’éducation de ses propres enfants et que le jour des faits, il s’était fait insulter. "Il y a deux versions qui s’opposent. Mon client ne nie pas avoir eu ce geste mais il n’est pas du tout allé au contact pour en découdre. Nous sollicitons l’acquittement pour les coups au jeune et la suspension pour les coups envers la dame."

Jugement le 7 novembre