Mouscron: un double concert pour Morgane et Fabrizio Zeva, au Marius Staquet

Morgane est restée dans les esprits avec "Nous, on veut des violons" ayant représenté la Belgique à l’Eurovision en 1992 tandis que Fabrizio Zeva n’a non seulement jamais cessé de chanter mais, en plus, il apprécie actuellement un succès tout à fait inattendu de l’autre côté de la frontière linguistique, comme il nous l’explique: "Le mois dernier, je suis arrivé n° 1 dans le hit-parade en Flandre ! C’est bien qu’un Wallon ne parlant pas le flamand le soit !", s’amuse-t-il autant qu’il s’en réjouit.

Les demandes de prestation ne cessent d’affluer – aussi – de la part de nos voisins flamands pour celui qui vient de sortir son EP "Emozione" et son single "El vive la vida" dont voici le clip:

Ce succès à deux, ils ont pu l’apprécier face à une salle pleine du Marius Staquet, quelques jours avant le confinement de mars 2020. "On s’était bien amusés, je conserve un superbe souvenir de cette date-là, le public fut très réceptif ! insiste Morgane heureuse d’avoir pu partager la scène avec le régional de l’étape. Fabrizio, on se connaît depuis qu’on a aux alentours de 15 ans, avant même que le public ne me connaisse sous mon nom de scène: Morgane…"

Ce rendez-vous hurlu en appelait un autre. Il est confirmé: ce mardi 10 octobre, à 14h30 (en collaboration avec l’échevinat des Affaires sociales de la ville de Mouscron) et à 20 heures.

"On chante nos chansons en solo et en duo, et on fait des reprises, notamment un hommage à Piaf pour les 60 ans de sa disparition, et bien sûr à Claude Barzotti avec qui nous avons travaillé tous les deux, il fut mon producteur. Je chante en français, en anglais et en italien", sourit Fabrizio tandis que Morgane ne chante que dans la langue de Molière.

Fabrizio: "Ça matche car on se connaît tellement !"

Le tandem s’était aussi retrouvé, voici un an, à l’occasion de l’anniversaire de l’émission "10 qu’on aime" dont ils furent un visage récurrent sur RTL-TVi. "On garde un très bon souvenir de cette époque. Les gens étaient tous les dimanches devant leur télévision…", glisse la chanteuse qui enseigne dans une école privée portant haut la sensibilisation artistique.

Ils continuent donc à chanter ensemble en quelques occasions. "On est vraiment complices, fusionnels lorsqu’on chante. C’est parce qu’on a le même amour pour les beaux textes et les belles mélodies avec lesquelles nous avons été bercés", insiste Fabrizio.

"Nous, on veut des violons…" On l’a tous en tête! ©Com.

Morgane confirme: "On veut s’amuser sur scène et le partager aux gens. On n’est pas là pour faire de la démonstration vocale, on veut juste prendre du plaisir et il semble que cela s’en ressent, on voit que les gens sont réceptifs. Et comme on a une partie du public qui nous suit, on diversifie nos spectacles, ils évoluent beaucoup".

La soirée se prolongera après le concert.

"On ira bien sûr tous les deux à la rencontre de notre public dans la foulée de la prestation, pour échanger et signer des autographes sollicités", promet Fabrizio.

12 €/15 €. 056 860 160 – www.centrecultureldemouscron.be