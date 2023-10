Mouscron: qui exécutera la meilleure rillette ? À vous de voter !

L’ITMA et l’ICET aussi candidates

Ce concours gourmand mettra en avant l’exceptionnelle expertise des bouchers locaux, ainsi que celle des étudiants se spécialisant dans ce domaine. À travers cette compétition, ces artisans locaux d’aujourd’hui et en devenir rivaliseront d’ingéniosité pour sublimer la viande dans une préparation spéciale, comme l’explique Christophe Duquesnoy, membre de l’organisation et lui-même boucher chez les Bouchers Doubles: "Organiser cet événement à la mi-octobre est idéal pour nous, car la rentrée est passée et l’effervescence des fêtes n’a pas encore débuté. L’objectif de ce concours, toujours intitulé “Hé pâté nous”, est de mettre en lumière notre profession. Sept boucheries affiliées à la Fédération des bouchers de Belgique y participeront."

Deux candidatures se rajoutent à cette édition: les écoles. "Les jeunes qui se forment aux métiers de bouche sont l’avenir des bouchers. Il nous semblait donc logique de les intégrer à ce concours. J’ai présenté le projet à l’ITMA, où j’ai moi-même étudié il y a 30 ans ! Le concours les motive et ils se sont donc inscrits. L’ICET s’est également montrée ouverte et présentera aussi une recette de rillette, poursuit notre interlocuteur. La seule exigence imposée est que les rillettes doivent être exécutées avec de la viande. Une rillette est une préparation un peu plus complexe à élaborer qu’un pâté ou un boudin. Il faut un bon dosage de gras pour obtenir une texture tartinable tout en conservant encore une certaine mâche. La recette permet un choix énorme d’épices, mais il faut de l’équilibre tandis que la cuisson doit être lente et maîtrisée. Une cuisson trop forte altérera la couleur…"

"Passer un bon moment hors boutique"

Le principe reste le même: il y aura trois jurys, à savoir un composé des bouchers, un spécifique aux palais affûtés et, enfin, le public lui-même qui pourra goûter gratuitement et qui pourra voter à l’aide d’un jeton équivalent à un vote. "Selon les retours des deux éditions précédentes, on sait que les clients sont contents de rencontrer leur boucher dans un cadre différent et que, réciproquement, les artisans sont heureux de rencontrer leurs clients hors contexte professionnel", continue M. Duquesnoy qui indique que l’accès à l’événement, s’il est gratuit, nécessite de retirer son ou ses invitations auprès des bouchers participants.

Les invitations gratuites sont disponibles auprès des artisans candidats: Chez Michel, Boucherie Naturelle et Les Bouchers Doubles à Mouscron, Stéphane et Agathe à Herseaux, Debuf à Luingne, Jean-Pierre à Pecq et Herpoel à Bellegem. ©Com.

Et parce qu’il faudra bien se nettoyer le gosier entre les dégustations, un partenariat a été mis initié avec OG Cycles afin qu’il tienne un bar, de quoi notamment apprécier OG’Soif, sa bière blonde aux clous de girofle.