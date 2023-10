Au pied de l'Hôtel de ville rénové, la Grand-Place se prête bien aux grands rassemblements populaires comme la fête des Hurlus.

Lors de ces trois jours de liesse s'entremêlent bonne humeur, activités en tous genres et histoire.

Tout a commencé vendredi, le défilé des allumoirs a retissé le fil d'une tradition ancestrale pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Samedi, le passé de la ville était à l'honneur et faisait la part belle aux folkloriques joutes historico-sportives.

Le défilé composé des Hurlus et de nombreux géants, a arpenté les rues pour rejoindre la Grand-Place. Le rondeau qui emmenait le public dans de sympathiques réjouissances était suivi des pittoresques escarmouches.

Là, de nombreux spectateurs ont pu être témoins de la mise au cachot du fourbe curé Adins et suivre le duel entre les Hurlus et les Espagnols.

La troupe d'improvisation les Mouscrobes représentée les deux parties et a animé le cœur mouscronnois.

Les duels commencent: parcours d'obstacles, tirs au but, curling et combat de boxe s'enchaînent. Face aux belligérants, les Hurlus tiennent bons et sans surprise remportent la victoire.

Sous la clameur des spectateurs, le chef des Hurlus a présenté les clefs de la ville, moment qui fut suivi, pour les enfants, du lancement de bonbons et de clopinettes ces petites poupées célèbres dans la cité des Hurlus.