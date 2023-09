Paul fait des déclarations contradictoires alors qu'il soutient que les relations étaient consenties. "Je la caresse aux parties intimes. Elle me repousse. J'ai l'impression de faire l'amour à une morte." Pour les coups, il est en aveux. Encore que… "Il s'agit de coups réciproques. C'est plus une bousculade. Quand la police est arrivée, j'avais un coquard."

Le procureur explique que quand la zone de police de Mouscron est intervenue le 13 juillet 2019, la dame avait des traces au visage et aux bras. "La victime a dit qu'il était possessif et violent avec ses enfants à elle." Le procureur est revenu sur d'autres paroles de Paul. "Quand, dans un couple, les deux n'ont pas envie en même temps, il faut chauffer l'autre pour lui donner envie." Le ministère public a requis 4 ans.

La défense parle d'une relation toxique. "Pour le viol, mon client avait insisté deux ou trois fois pour avoir une relation et madame avait cédé. Il doit savoir que non, c'est non. Il n'a pas d'antécédents et un voisin parle de l'hystérie de madame à l'encontre de mon client. Pour les coups, il a agi en état de légitime défense le 13 juillet 2019 car madame l'avait frappé. Pour le reste, il reconnaît avoir donné une gifle un autre jour. Nous sollicitons une suspension ou alors un sursis."

Jugement le 26 octobre.