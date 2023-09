Comme nous relate Roger Rousmans, cheville ouvrière du Petit Courtrai: "C’est plus de 600 personnes qui ont participé au cortège ce lundi soir et c’était un pur bonheur de voir tant de joie dans les yeux de tous".

Au rendez-vous: les parents et les enfants du Mont-à-Leux et du Petit Courtai mais aussi les trois porte-drapeaux du Mont-à-Leux, du Petit Courtrai et de l’Harmonie démocratique, avec son orchestre.

De nombreux allumoirs ont défilé. ©ÉdA

À L’issue Du parcours, à la rue de la Martinoire, des surprises et des gourmandises offertes par le maraîcher Youppie, des sacs gourmands avec produits sains distribués aux enfants mais aussi aux personnes âgées.

Bien bel esprit de solidarité en période compliquée pour beaucoup d’entre nous.