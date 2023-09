Mouscron: dès lundi soir, Philippe Bracaval ne sera plus échevin

Ce 12 septembre, Philippe Bracaval a introduit une lettre de démission de ses fonctions d’échevin du personnel et des ressources humaines, et de conseiller communal à dater du conseil communal de ce lundi 2 octobre. Même si ce sera une surprise pour certains, les nouvelles en balayant toujours d’autres, cette évolution était bien attendue et ce courrier ne fait que formaliser la procédure. Nous vous la redétaillons.