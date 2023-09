Mouscron: 80 ans d’optimisme pour Joseph dont 56 ans d’Optimiste ! (photos)

Joseph van Calbergh dans son fameux bar où les clients l’entourent. ©ÉdA

"Detrem’ disait que j’étais l’amplificateur de bonheur"

C’est à l’âge de 24 ans, le 29 décembre 1967, que le tenancier inaugure L’Optimiste avec son compagnon André. "Nous nous sommes rencontrés le 3 avril 1967 et nous avons décidé de vivre ensemble, de façon discrète." Le couple, Joseph originaire d’un village de Waregem et André d’Estaimpuis, s’installe à Mouscron et reprend ainsi le débit de boisson Café de la Nouvelle plateforme pour en faire L’Optimiste.

"Je connaissais la région et sa mentalité qui ressemblait à mon village, c’est-à-dire convivial, ouvert d’esprit. Je parlais le français, nous pratiquions les deux langues à la maison (j’ai eu sept frères et sœurs, nous avons été élevés par un père veuf à l’âge de 37 ans). André et moi voulions vivre honnêtement et sérieusement ensemble, sans se faire remarquer. Les amis venaient. Puis le bouche-à-oreille s’est mis en place. Certains disaient "Ce sont deux hommes qui tiennent ça, on va aller voir…"On n’a jamais eu de problème, jamais la police n’a été appelée. L’Optimiste a toujours été le pilote dans le métier, l’exemple."

Joseph aux côtés d’une toile d’André, Alphonse XIX, avec qui il a lancé l’Optimiste. Notre cliché a été tiré à l’occasion des 40 ans de la maison. ©ÉdA

"Outre son métier d’étalagiste, André faisait le tour des tables. Il était le"Public relation"de la maison ! Tandis que moi, j’étais au travail, je surveillais le personnel !" Il pense notamment à Pierre et Richard, serveurs restés respectivement 17 et 15 ans, et qui écriront plus tard une autre page de l’histoire festive mouscronnoise avec Les Enfants terribles. "La force de L’Optimiste, c’est qu’on n’a jamais fait de différence: tout le monde a toujours été accueilli de la même manière, du grand industriel jusqu’au demandeur d’emploi."

Un cadre aux velours rouges, comme figé dans le temps… C’est aussi pour ça qu’on aime pousser la porte de la rue des Pèlerins! ©ÉdA

André s’est éteint en 1995, à l’âge de 53 ans, mais Joseph a continué. "Finalement, j’ai encore beaucoup de clients des débuts et, parfois, je vois ces clients devenus parents qui viennent aujourd’hui avec leurs enfants déjà bien grands !"

Devant la porte bleue de son établissement, à l’occasion d’une interview en 2011. ©ÉdA

Le changement, M. van Calbergh ne l’a peut-être constaté que ces derniers temps. "Avec le covid, je me suis demandé comment j’allais tenir le coup psychiquement, moralement, en ne voyant plus personnes, hormis l’un ou l’autre voisin à l’occasion de balades dans le quartier. Depuis, je sens que les gens sont peut-être un peu plus casaniers, ils ont gardé cette habitude de rester plus facilement à la maison. Mais ils sont encore nombreux, ceux qui viennent boire un dernier verre chez moi, souvent après le restaurant, je suis renommé pour ça !"

Le portrait en bronze du papa de Joseph sculpté par la sœur artiste de Joseph. ©ÉdA

Famille, clients, amis…

"Né le même jour que Brigitte Bardot", Joseph n’a jamais eu tendance à célébrer ses anniversaires car ce n’est qu’un chiffre… même s’il apprécie qu’on les lui fête, comme cela a toujours été le cas ! Profitant de son jour de fermeture, hier, il a apprécié un beau restaurant dans la Flandre de ses origines, entouré de sa famille, avant d’ouvrir ce jeudi, dès 22 heures et jusqu’à pas d’heure, pour trinquer à la vie !