Aru souffrant de problèmes médicaux depuis un certain temps, il a donc été décidé de prendre la difficile décision d’euthanasier l’animal.

"Une telle décision n’est pas facile à prendre, c’était la meilleure solution pour Aru", indique Melissa Nollet, vétérinaire et responsable des soins animaliers.

L’animal, voici quelques années. ©Bellewaerde

Son corps a été donné au département de morphologie de la Faculté de Médecine Vétérinaire de Gand pour des recherches scientifiques. Il était le dernier lion survivant, après que nous ayons dû dire au revoir à Kefira et Assagi. Il n’y a donc temporairement plus de lions à Bellewaerde Park.

L’espoir d’accueillir un autre lion

Cette situation est toutefois temporaire, car Bellewaerde, membre de longue date de l’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), s’est mis à la recherche de nouveaux lions et lionnes. "Nous espérons les accueillir dès que possible et relancer le programme d’élevage", a déclaré Melissa Nollet.

Ce décès constitue un coup dur pour toute l’équipe de Bellewaerde. Le lion aurait eu 16 ans ce 4 octobre. Aru manquera beaucoup à l’ensemble du personnel, et notamment aux soigneurs, qui avaient tissé un lien fort avec l’animal au fil des ans.