Lundi, Ismaël D’Agostino a délocalisé son salon de coiffure. Le patron de l’Industrie Barbershop (Petite-rue) a sorti paire de ciseaux, tondeuses et autres ustensiles à la Maison de la Santé. Pendant trente minutes, le Tourquennois a pris soin de la chevelure de Valérie. Ce galop d’essai avec une bénéficiaire du CPAS doit permettre de mettre en place une collaboration régulière entre le coiffeur et l’abri de jour. Objectif ? Prendre soin de l’apparence des bénéficiaires: un premier pas pour retrouver une certaine estime de soi. "Du temps où je n’étais pas chauve, j’allais me faire coiffer chez Ismaël. J’étais accueilli avec un grand sourire et je ressortais de là avec le sentiment d’être bien dans ma peau", explique Nouri.

Aujourd’hui chauve donc, mais surtout éducateur de rue auprès des bénéficiaires de l’abri de jour, Nouri a spontanément proposé Ismaël, lorsque les éducateurs et l’échevin Didier Mispelaere ont eu l’idée de faire appel à un coiffeur pour prendre soin des bénéficiaires. La récurrence ? "Environ une fois par mois, pour commencer", confirme l’éducateur. Avant de se rendre à l’abri de jour, c’est donc à la Maison de la Santé qu’Ismaël a passé une partie de sa journée de congé. Pour le grand bonheur de Valérie.

"Ces moments sont trop rares. La dernière fois que je me suis fait couper les cheveux, c’était il y a plus de deux ans ", confie notre interlocutrice.

"Je n’ai pas d’argent pour le coiffeur"

La Mouscronnoise est la "cobaye" de cette collaboration entre le coiffeur de la Petite-rue et la Ville de Mouscron. Cobaye, pas dans le sens d’une nouvelle expérience capillaire. Mais pour une collaboration naissante, qui doit permettre aux personnes en situation de précarité de prendre un moment pour soigner leur apparence… et se faire chouchouter. "J’en avais marre de ressembler à Princesse Raiponce avec des cheveux qui descendent jusqu’au nombril", poursuit l’intéressée. "Dans mon portefeuille, je n’ai pas d’argent à consacrer au coiffeur. Quand on m’a proposé de passer à la Maison de la Santé pour une coupe gratuite, je n’ai pas hésité un seul instant."

À voir le grand sourire de Valérie, elle ne regrette pas sa décision. "Ce n’est pas la première fois que des coiffeurs passent à l’abri de jour. Mais Didier Mispelaere voulait que l’initiative soit plus structurée et qu’elle s’inscrive dans la durée", reprend Nouri. "Ismaël est une bonne pioche. Il y met du cœur, prend soin des gens, leur parle. Pas pour échanger des banalités, il s’intéresse vraiment aux personnes qu’il coiffe."