Mouscron: la ministre de la Défense a exposé son travail à l’ARTEM (photos)

Appuyée par des projections, l’invitée de marque a bien vulgarisé sa profession afin de diffuser un propos accessible à une audience du secondaire.

"L’Armée, ce n’est pas voir que le militaire avec son arme au milieu du désert"

Elle a détaillé son rôle en tant que ministre de la Défense mais a aussi expliqué ce qu’était la Défense belge, avec ses quatre composantes (Terre, Air, Marine et Médicale) "et bientôt une 5e, la Cyber". L’occasion d’expliquer que "L’armée, ce n’est pas voir que le militaire avec son arme au milieu du désert !"

Approximativement 150 étudiants, enseignants et éducateurs ont suivi la rencontre, ce mardi matin. ©ÉdA

La Tournaisienne a judicieusement raccroché quelques wagons informatifs à la thématique du jour. Ce sont en effet les professeurs d’économie qui sont derrière l’initiative. "Nous sommes un petit pays mais qui investit dans la Défense. Il faut être créative, notamment en investissant avec des partenaires pour éviter de doubler des moyens." Parler chiffres, ce fut aussi parler forces vives. L’occasion d’un tacle: "Nous sommes 25 000 hommes et femmes dans la Défense. Si on ne faisait rien, avec les départs à la pension, on arrivait à 20 000 personnes. Le MR et la NVA n’ont pas investi dans le personnel durant des années…"

"L’armée n’est pas un camp de vacances"

Il fut aussi question de conditions d’entrée dans l’armée, des formations, "de l’ascenseur social que cela permet". L’opportunité d’une mise au point sur un reportage de RTL-TVi très récent au travers duquel un jeune se plaignait des conditions d’hébergement. Madame Dedonder déplore pareille information venant d’une personne du même âge que ses interlocuteurs hurlus, rappelant qu’être à l’armée en étant logé et nourri n’est pas à prendre comme un camp de vacances…

Quant à la question d’un retour du service militaire, peu dans l’assistance le souhaitent. "Je préfère d’ailleurs qu’il soit sur base volontaire", précise la dame, tout en rappelant qu’elle met en place une alternative pour 2024 à destination d’abord des demandeurs d’emploi et des jeunes allocataires sociaux: un service d’utilité collective.

Elle a encore détaillé les missions d’aide à l’étranger effectives ou en stand-by, comme pour le Mali: "On voit désormais tous les groupes terroristes ressurgir après ce coup d’État visant à gagner en autonomie. Mais nous sommes toujours disposés à répondre aux coopérations. Idem pour l’aide envers le Maroc dont la demande ne vient pas et je doute qu’elle arrivera…"

Quelques souvenirs avec une ministre accessible. ©ÉdA

Kaboul, Niger, Ukraine…

L’un des moments forts du rendez-vous fut la fameuse évacuation sous tension à Kaboul, voici deux ans déjà, et le lien que notre interlocutrice faisait jour et nuit avec ses hommes sur le terrain comme avec les compatriotes présents sur place.

De facto, la Ministre a forcément abordé la question de l’aide à l’Ukraine pas toujours comprise ou acceptée de tous. "Pourquoi on aide ? Pensez à votre voisin qui aurait envie de votre jardin et qui, parce que vous lui diriez non, commencerait par détruire votre chaudière, puis le reste, puis des vies… C’est le même avec ce conflit ! […] Et pourquoi n’attaque-t-on pas frontalement la Russie ? Ce serait la porte ouverte à une 3e guerre mondiale !"

La rencontre en l’espace Vasarely s’est clôturée par quelques photos auxquelles la ministre s’est prêtée de bonne grâce.