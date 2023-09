2. JSL (22 tours): Attia Sarah, Gompel Lisa, Bartiaux Juliette, Saelens Lucy

24H - 4 messieurs

1. Pari Stupide (71 tours): Mispelaere Jonathan, Strypstein Benoît, Vanlaere Benjamin, Labit Jérémy

2. Guette la vitesse (65 tours): Derreveaux Tom, Pipart Ugo, Duhez Clément, Beaucarne Antoine

3. Les Zinc’s 2.0 (27 tours): Wattiez Martin, Wattiez Emilien, Delporte Tom, Wauquier Hugo

4. Les Dipsomanes (21 tours): Bourdrel Hugo, Maquet Thomas, Berthe Mathieu, Bataille Aaron

24H - 4 Juniors

1. Les Last minute (50 tours): Fonseca Elsa, Dresti Louise, Brienne Camille, Fonseca Lise

2. Les nullos (29 tours): Leclercq Lea, Rommerique Ilona, Delgrange Laoni, Tromeur Shirley

3. By the way (28 tours): Vanrysselberghe Léna, Verhaeghe Anaë, Vanwambeke Louise, Tas Jules

4. Smel (23 tours): Lepoutre Lizon, Van Daele Solène, Vanden Borre Elodie, Admont Manon

24H - 4 mixtes

1. Arc en ciel (52 tours): Bracq Charles, Bracq Louise, Quattanens Florence, Vancoppenolle Simon

2. Brasserie Caulier (35 tours): Hollebecq Antoine, Dejonckheere Damien, Lesoir Elisabeth, Vanhendende Bastien

3. Les Apérothlètes (35 tours): Losfeld Rosalie, Chot-Plassot Caroline, Roussel Emmanuel, Roussel Florian

4. Les Mabouls kies mi fa sol (32 tours): Callens Manu, Desle Laurence, Six Isabelle, Francois Raphaelle

5. Swert&Co 2 (30 tours): Swertvaegher Stéphane, Vynckier Catherine, Noel Monique, Poirot Gilles

6. Swert&Co 1 (30 tours): Swertvaegher Yves, Duprez Valérie, Courtois Joelle, Serroen Philippe

7. Les Mabouls kies do re mi (28 tours): Narbond Regis, Verbeke Patricia, Debacker Marie Claude, Donche Veronique

8. Les Mabouls kies sol là si (28 tours): Depauw Christian, Dujardin Pascale, Depauw Anne, Dubout Jaqueline

9. Carpé Running Club 1 (26 tours): Vellemans Justin, Snyers Pauline, Roy Norman, Genon Denis

10. Carpé Running Club 1 (24 tours): Marques Thamiris, Verheggen Maxime, Linari Tanya, Lefevre Damien

11. Paradis Spritz (20 tours): Gesquière Victorine, Renard Léonie, Gheysens Théo, Moreels Émile

12. Team Tim (20 tours): De Sousa Rodrigues Seforah, Lemmens Morgane, Denauw Nils, Fourie Tim

13. Jeunes MR Mouscron (20 tours): Vande Kerckhove Nicolas, Niewinski Mateusz, Mpenza Kevin, Ladoe Pauline

24H - Sixteam

1. MMM 1 (86 tours): Devoghel Bryan, Fernandes Joaquim, Degrande Christopher, Soubry Guillaume, Delmotte Céline, Braye Laurent

2. MMM 2 (75 tours): Menet Virginie, Fernandes Suzie, Fernandes Luisa, Marescaux Emma, Vigin Severine, Marchand Karine

3. La Cogip 2000 présente: "The Jackson Four ft The Nuttin Brothers and The Zozo Top" (73 tours): Breyne Zoé, Nuttin Pierre-Henri, Nuttin Alexandre, Jackson Valentine, Deleu Charlotte, Lahrichi Jalil

4. Les Fredos (47 tours): Le Fevre Lilou, Guillemetz Kara, Destailleur Florian, Tajani Adam, Ledoux Gaspard, Deleu Martin

5. SMSG (43 tours): Leclercq Adèle, Van Honacker Eva, Pijcke Josephine, Vinckier Ninon, Halsberghe Louise, Bernaert Cassandre

6. Swert&Co 3 (33 tours): Swertvaegher Xavier, Schier Marie-Isabelle, Swertvaegher Milan, Swertvaegher Isabelle, Vanderschueren Jean-Luc, Hene Frédéric

7. Zinc’s (31 tours): Verheu Raphaël, Soenen Damien, Laurent Delecluse, Louis Hennion, Émilien Rau, Blandine Chrobot

8. Bala gang (30 tours): Van Nevel Louanne, Delneste Gaspar, Depuydt Celia, Daene Maylis, Menet Jérôme, Metivier Chloé

9. Les Troubadours (30 tours): Carpentier Simon, Desmet Jochem, Duquesne Mathys, Six Ethan, Lapie Léopold, Halepidis Léo

10. Run4Fun (30 tours): Wielfaert Marie, Slegtinck Theo, Decarpentrie Alex, Vermeulen Elisa, Pirson Anaïs, Coppens Camille

11. Charlie 2.0 (30 tours): Argento Enzo, Olivier Alexandre, Delhaye Gatien, Detournay Tom, Wannin Thomas, Allard Ines

12. Les Farfadets (20 tours): Kortleven Antoine, Deleu Gil, Kerkhove Sacha, Lefebvre Nathan, Farvacque Lou, Ratieuville Méline

13. ELF (16 tours): Leclercq Lea, Lampole Antoine, Legrand Kilian, Deconinck Nael, Deconinck Nathan, Vincent Lucas

14. La Selecao (15 tours): Petruzzi Ezio, Virgone Arthur, Mancinone Nino, Munoz Max, Derveaux Dorian, Bartholomeus Tom

24H - Solo dame

1. Godar Leslie (33 tours, 105.6 km)

24H - Solo Monsieur

1. Berrier Jean-Pierre (40 tours, soit 128 km).

NDLR : les classements des courses ados et jeunes paraîtront dans nos prochaines éditions.