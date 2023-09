Au programme de l’après-midi: châteaux gonflables, jeux d’agilité, animations, musiques du monde, délices d’ici et de là-bas et bien d’autres surprises encore. Pour sa deuxième édition, le Family Day ne change pas de formule. Il est ouvert à tous et surtout aux enfants, qui pourront profiter du jour férié pour s’amuser sur les différentes activités prévues par le personnel du Refuge.

Plus d’informations sur info.mouscron@fedasil.be ou au 056/86.12.32

L’agenda est particulièrement fourni pour le centre d’accueil mouscronnois puisque Fedasil organise également son tournoi de foot social, au lendemain du Family Day. Seront présents les partenaires du Refuge: les Service des Sports et de Prévention de la Ville de Mouscron, les équipes de Terre-Nouvelle, l’équipe Younited de Tournai et des équipes du Refuge. "C’est une occasion de réunir des acteurs avec qui l’on travaille régulièrement de manière plus formelle, pour leur faire profiter d’une ambiance plus détendue ", assure Yohann Miessen, le porte-parole de Fedasil Mouscron.