L’une des premières phrases de la délégation de Klüber donne le ton d’une réunion citoyenne cordiale, mais qui s’achève avec beaucoup d’inconnues.

1. Voirie privée, quai de chargement… et production x2

Klüber veut doubler sa production "sans doubler les nuisances", avoue l’entreprise basée rue du Cardinal Mercier. Le permis d’exploitation de la firme prend fin en 2025. Klüber doit donc renouveler sa demande de permis unique. Demande qui s’accompagne de plusieurs aménagements. "Nous souhaitons construire une voirie privée pour relier la rue Cardinal Mercier à la rue Théodore Klüber. C’est une piste qui a vu le jour après la première réunion citoyenne de 2021. Elle permettra de ne plus bloquer le trafic pendant les manœuvres des poids lourds", rappelle les représentants de Klüber. "Cette voirie doit permettre de désengorger la rue Cardinal Mercier (l’entreprise est responsable de 38% du charroi lourd sur une chaussée où le revêtement est déjà en piteux état). De 100 camions par semaine, nous passerions à 69 en 2024 en externalisant notre activité pour 117 en 2045. "

Autre projet: l’aménagement d’un parking et d’un quai de chargement/déchargement "plus central pour réduire les nuisances sonores", justifie Klüber et de feux intelligents près de la bretelle d’accès à l’autoroute, une option validée par les autorités régionales. Charroi, stationnement et nuisances: voilà les arguments exposés par l’entreprise, dont l’objectif est de passer à une production de 12 500 à 25 000 tonnes/an avec ce nouveau permis d’exploitation.

2. "Vous n’avez pas de sous pour vous installer ailleurs ?"

Dans la rue Cardinal Mercier, Klüber saute aux yeux. L’impression visuelle ? C’est comme si l’entreprise avait annexé un quartier… ou "subsistent encore" des habitations. Rapidement, les questions ont fusé. "J’habite en face de chez vous depuis 1983 et me suis toujours opposée à l’extension de l’entreprise. Les améliorations que vous proposez ne servent qu’à réduire des nuisances que vous créez", déplore une riveraine.

Il n’aura fallu que quelques minutes pour poser la question que tout le monde a sur les lèvres. "Vous avez des fonds pour défendre ces nouveaux aménagements. Pourquoi ne pas les réserver pour déménager sur un site loin des habitations, dans un zoning ?". Klüber livre une réponse claire. "Etablir un nouveau site coûterait 80x plus cher qu’aménager une voirie privée."

3. "Une industrie au milieu de nos jardins"

Ce sera l’une des seules réponses claires de la firme allemande. La faute à la position de cette réunion d’information dans la procédure de demande de permis. "Les remarques des riverains seront transmises au bureau d’études (Ecobel) qui reviendra avec des recommandations dont Klüber devra tenir compte avant de déposer sa demande de permis unique", précise Damien Delsoir, à l’urbanisme de la Ville de Mouscron.

Calendrier souhaité par l’entreprise ? "Entamer les travaux avant 2030 pour les projections les plus pessimistes." Mais la réponse concernant le permis (positive ou négative) devra arriver avant 2025.

L’hypothèse d’un départ a-t-elle seulement été évoquée en interne ? "Elle a été envisagée en 2015 pour un coût estimé à 80 millions d’euros. Mais à l’heure où nous vous répondons, le projet est de maintenir et de développer nos activités sur le site actuel ", confirme les représentants de Klüber.

"Vous êtes une industrie au milieu de nos jardins et vous souhaitez encore doubler votre production. Au quotidien, c’est tout sauf agréable. A-t-on le droit de se dire que ça ne passera pas comme une lettre à la poste ?", conclut une riveraine. Des propos symptomatiques d’une situation irréelle. La place d’une entreprise aussi imposante n’est pas (presque) au milieu d’un village…