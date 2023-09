Enfin les travaux au Foyer Tibériade à Dottignies: "améliorer les conditions de vie de nos résidents"

Symboliquement alors. Parce que la première pierre a été posée avant les grandes vacances ! Les travaux du Foyer Tibériade ont démarré en mai dernier, six ans après la candidature de l’ASBL à l’appel à projets de la Région wallonne. La présidente de l’institution se souvient: "C’était en 2017 et nous étions parmi les 40 institutions à faire partie des heureux élus." L’appel à projets ERICH visait à rénover les institutions d’accueil et d’hébergement pour personnes handicapées. "Nous avions reçu près d’un million d’euros de subsides. Pas pour augmenter la capacité d’accueil du Foyer mais pour améliorer grandement les conditions de vie de et le bien-être de nos résidents", poursuit Mathilde Vandorpe.

Il était alors (déjà) temps de restaurer les locaux de l’institution. Une institution fondée en 1985 par des parents d’enfants handicapés et des bénévoles pour répondre à un besoin que l’état n’avait pas su combler. "Aujourd’hui, les bénéficiaires sont 18. On ne veut pas en accueillir davantage et l’AViQ ne pousse pas en ce sens." Ce qui grandit à Tibériade, ce n’est pas le nombre de résidents. Mais la surface du bâtiment qui les accueille. "La première phase a commencé en mai. Elle consiste en la création d’une extension qui devrait être terminée en mai 2024, un an après le début des travaux. Ensuite, le personnel et les bénéficiaires migreront dans la partie neuve. Ce qui permettra d’entamer la deuxième phase: la rénovation du bâtiment actuel. Il était hors de question de déménager sur un autre site pour ne pas bouleverser les habitudes. Mais il faut se forcer à vivre en collocation avec les travaux", précise la présidente du conseil d’administration de l’ASBL.

S’il était déjà temps de rénover en 2017. il l’est encore plus en 2023, dans un cadre de vie resté "coincé" dans les années 1980. "Les résidents du foyer sont parfois trois par chambre. À la fin du chantier, ils auront des chambres individuelles avec cloison modulable et un cadre bien mieux adapté à une population vieillissante. Actuellement, il n’y a plus grand-chose aux normes. Mais ce qui nous permet de ne pas mettre la clé sous la porte, c’est justement ce chantier projeté depuis plusieurs années."

Et pour lequel les coûts s’élèvent désormais à 2,2 millions d’euros. Un budget conséquent qui pousse le Foyer Tibériade à "toujours être en recherche de financement" pour continuer sa mission d’accueil. Une mission qui aura commencé 40 ans plus tôt lorsque le chantier s’achèvera…