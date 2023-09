Agenda Wapi: les 24H de Mouscron, Place aux Marionnettes, Parcours d’artistes, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. Les 24 Heures en course libre de Mouscron

Ces 22, 23 et 24 septembre, la 44e édition des 24 Heures en course libre de Mouscron. Un week-end festif, sportif, mais surtout humanitaire !

Hyphen Hyphen est la tête d’affiche de la 44e édition des 24 Heures de Mouscron. Le trio niçois revient, ce vendredi soir, dès 22 h 15, dans une région qu’il connaît bien, deux mois après sa prestation remarquée au festival Les Gens d’Ere. Le groupe de pop rock électronique veillera à ambiancer la Plaine de Neckere avec sa musique pleine d’énergie.

Juste avant, la soirée débutera vers 20 h 30 avec Compact Disk Dummies, un groupe électropunk belge.

Après ce lancement en musique, les 24 h en course libre de Mouscron se poursuivent sportivement ce samedi à 14h avec le coup de départ. Par équipes de 4 ou 6, les concurrents se relayeront jusqu’au dimanche 14 h. Les ados de 11 à 15 ans s’élanceront le samedi à 15 pour une course de 2 heures en course libre. Les plus jeunes, âgés de 6 à 12 ans, seront au départ des 60 minutes en course libre le dimanche dès 10 h.

Tout au long du week-end, des groupes musicaux et autres artistes de rue animeront la Plaine de Neckere.

Le Village associatif sera occupé par une vingtaine d’associations régionales humanitaires dont l’action est dirigée vers des projets de coopération Nord-Sud, ou sociale agissant sur le terrain régional.

Un domaine "enfants", avec ses châteaux gonflables, ses stands de peinture et de grimage, entre autres exemples, complétera le programme.

2. Place aux Marionnettes (Tournai)

Spectacles, déambulations, artistes de rue, attractions et jeux anciens s’invitent ce dimanche 24 septembre de 14 h 30 à 18 h 30 sur la grand-place de Tournai pour la septième édition de "Place des Marionnettes".

"Place aux Marionnettes" revient ce dimanche 24 septembre sur la Grand-Place de Tournai. Durant tout un après-midi, la manifestation culturelle convoque les manipulations par des spectacles (Ulysse, Boucherie Bacul, Le Petit Cirque de Chiens et Autres Animaux de Compagnie), des déambulations (Octaaph, Birds, Marionnettes Chimères, Madame Silhouette, Bluebirds), des attractions (Manège des P’tits bouchons et ses jeux en bois, Dragobus) ainsi que de la musique avec une fanfare sur un tandem de quatre mètres de long.

L’événement aujourd’hui renommé marque également l’ouverture du festival "Arts dans la Ville" qui se déroule jusqu’au 29 octobre.

Gratuit.

3. Parcours d’artistes (Flobecq)

La Résidence d’Artistes du Pays des Collines et le Collectif Less’Art vous proposent de découvrir, ces 23 et 24 septembre, 65 artistes plasticiens et artisans d’art: peinture (aquarelles, pastels, huiles, acryliques, techniques mixtes…), sculpture (bois, pierre, bronze, métal, techniques mixtes…), photographie, arts de la récupération, art de la lumière, vitraux, céramiques et poterie… répartis sur 4 sites dans le centre de Flobecq.

Ce week-end, la Résidence d’Artistes du Pays des Collines et le Collectif Less’Art organisent "Parcours d’artistes", un événement réunissant à Flobecq quelque 65 plasticiens et artisans d’art.

Peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, potiers, vitraillistes et d’autres encore y présenteront leurs œuvres au sein de la Résidence d’Artistes du pays des Collines, de la salle du Salon du Centre, de la maison de Village et de l’atelier de Robert Roland.

Gratuit.