Semaine de la mobilité à Mouscron: quelles avancées pour ces (interminables) chantiers ?

Interpellée par l’élu de l’opposition, Marie-Hélène Vanelstraete précise que le carrefour entre de la rue du Congo, de la Marlière et du Marquis d’Ennetières sera fermé à la circulation jusqu’au 27 octobre (hors intempéries). "C’est la phase quatre et donc la dernière qui a débuté ce lundi", explique l’échevine des Travaux. "Les ouvriers posent la couche de finition. Les travaux devraient s’achever mi-novembre, hors intempérie. Une déviation est mise en place via les rues du Couët, de Bruges, de la Marlière, d’Outremeuse et Julien Coppenolle."

L’échevine des travaux revient aussi sur le fastidieux chantier de la rue Roland Vanoverschelde. "A eu lieu la réception provisoire du tronçon entre la chaussée du Risquons-Tout, la rue de la Prévoyance, la rue de l’Union et la rue du Nouveau-Monde. Il reste à poser les arbres, les éléments de signalisation et de sécurité mais la circulation y est rétablie. Entre la rue de l’espérance et la rue de Dixmude, les travaux avancent aussi. Les bordures et trottoirs ont été réalisés. "

La phase trois concerne le tronçon entre la rue de Dixmude et la rue du Progrès, elle concerne la pose de conduite d’eau et d’assainissement. "La dernière phase et la partie à entamer est comprise entre la rue du Progrès et la rue de l’Avenir. Elle avance à un rythme normal vu la complexité des travaux. L’intervention de la Ville en est à deux tiers. Sur les 420 jours ouvrables, il reste 143 jours à exécuter, sans compter les impétrants. Vous voyez qu’il reste encore beaucoup de travail avant de penser aux élections", conclut Marie-Hélène Vanelstraete. 1-1, balle ou plutôt marteau-piqueur au centre...