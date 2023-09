"Il avait été placé en cellule. Deux policiers ont été amenés à intervenir car le prévenu tentait d’agripper la caméra présente dans la cellule en montant sur le matelas, a ainsi expliqué l’avocat d’un des policiers. Il a tenté de fuir et a usé de la violence. Il a refusé d’obtempérer et a arraché l’oreillette d’un policier avant de donner des coups. Il a même mordu le doigt d’un policier. Plusieurs collègues ont dû intervenir et les images de vidéosurveillance montrent bien la scène."

Violences fréquentes

Un policier présent à l’audience a fait remarquer que de telles scènes de violence avaient lieu de plus en plus souvent à l’égard des forces de l’ordre. "Pendant quelques jours, j’ai eu une appréhension quand j’étais au travail, mais maintenant, ça va."

Le procureur a fait état lui aussi de l’intensité croissante des faits de rébellion. "Dans ce cas précis, la violence a été importante et si le policier n’avait pas eu de gant pour protéger son doigt, il aurait pu le perdre. Je requiers 18 mois."

Jugement le 12 octobre.