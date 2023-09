La Prairie (Mouscron): chaud potiron pour la 40e

Il faut dire que Bernard Herlin, son épouse Véronique Van de Putte et toute la grande famille de cette maison de jeunes ont marqué les quatre dernières générations de Mouscronnois ; depuis les débuts à la rue du Midi jusqu’à aujourd’hui à la rue de la Vellerie et à Dottignies.

Que de souvenirs depuis le terrain vague, à l’arrière du 19 de la rue du Midi qui a repris vie avec des chèvres, des moutons, un potager, et ensuite le chalet qui accueillait des animations pour les enfants et les adolescents… Sans oublier Valère Van de Putte (NDLR : le papa de Véronique qui nous a quittés cette année) qui était là pour nourrir les animaux et qui a transformé ce terrain en une magnifique ferme verdoyante, au cœur de la ville.

La Prairie, on peut le dire, est devenue une véritable institution mouscronnoise et permet aux jeunes, et moins jeunes de s’émerveiller, de créer et d’apprendre au contact des animaux et de la nature. Le tout, toujours dans le respect des uns et des autres, main dans la main.

Pour cette 40e édition de la fête du Potiron, musiciens, artistes en herbe, cuisiniers champêtres… étaient à nouveau au rendez-vous pour offrir une journée joyeuse familiale, et cela même si l’affluence était un peu moindre que les années précédentes, sans doute en raison des fortes chaleurs.