Mouscron: douze maisons à côté de l’ancien lycée Charles Plisnier, reconverti en immeuble à appartements

La parcelle en question se situe rue du Sous-Lieutenant Catoire, à proximité des terrains occupés par l’implantation dottignienne de la MJ La Prairie. Est-ce pour cela que le groupe Écolo s’en est inquiété au conseil communal ? "On s’étonne que la Ville cède des parcelles non artificialisées. Pour nous, cela revient à condamner une zone qui pourrait être aménagée pour une école, une crèche ou mieux, pour un petit parc", estime Sylvain Terryn.

En réponse au conseiller Écolo, Brigitte Aubert précise qu’une "crèche se trouve déjà à proximité, tout comme un centre médical ". La bourgmestre précise aussi que le besoin "date d’il y a plusieurs années et que ce projet permettra de construire des logements avec moins de chambres." Elle a ensuite invité Pascal Van Gysel (président de la Société de Logements) à prendre la parole pour plus de précisions. "En face, nous disposons de maisons quatre chambres qui sont réellement sous peuplées. L’idée de ces douze nouvelles constructions, c’est de pouvoir mettre à disposition des logements avec une ou deux chambres pour les occupants actuels et ainsi, pouvoir libérer les habitations existantes pour accueillir des familles plus nombreuses."

Quant aux craintes de voir une parcelle verte disparaître, Brigitte Aubert reprend la parole: "Il y aura, certes, douze habitations. Mais tout le reste de la parcelle restera vert."