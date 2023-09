Séisme au Maroc: la Ville de Mouscron, la Mosquée Hurlue et Coach Partners se mobilisent

Dès ce mercredi 13 septembre à 9h, une récolte de dons débutera au CAM Les produits de première nécessité visés sont:

– des couvertures, tentes, sacs de couchage

– des appareils médicaux et chaises roulantes

– des compresses, bandages, pansements, anti-douleurs…

– des fournitures scolaires

– des vivres non-périssables

Les dépôts de vêtements ne sont pas acceptés !

Encadrée par des bénévoles du service des Affaires Sociales et de la Santé, la collecte est accessible ces mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, ainsi que ce samedi 16 septembre de 9h à 12h. Cette action de générosité pour venir en aide aux milliers de Marocains sinistrés est organisée en collaboration avec la mosquée "Arrahman" de Mouscron, l’association des jeunes de "Sidi Amara" et la société "Coach Partners H." de Dottignies.

La mosquée réceptionne également les dons au sein de son bâtiment (rue Aloïs Den Reep, 42 – Mouscron). L’ensemble du matériel récolté sera ensuite acheminé, par bus, sur les lieux de la catastrophe dans les prochains jours. Pour tout renseignement complémentaire: +32 56 55 92 96 (de 19h30 à 21h30).