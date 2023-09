Mouscron : un hommage poignant à Alfred Gadenne, six ans jour pour jour après sa mort

Trois ans après l’inauguration de "sa" statue sur la G-Place

Le destin est parfois singulier. Le conseil communal de rentrée avait lieu 6 ans jour pour jour après la mort d’Alfred Gadenne. Lundi matin, Brigitte Aubert, Ann Cloet et Marie-Hélène Vanelstraete se sont rendus au cimetière de Luingne, pour déposer des gerbes de fleurs au nom du personnel communal et des citoyens sur la tombe du regretté bourgmestre, en présence d’Agnès (sa femme) et de Catherine et Françoise (ses sœurs). Quelques heures plus tard, la séance publique ne pouvait pas s’ouvrir autrement que par un hommage à celui qui a marqué plus d’une génération de Mouscronnois. "On mesure le manque qu’Alfred Gadenne a laissé à la tristesse que sa perte suscite encore aujourd’hui", explique Brigitte Aubert, en larmes.

Un moment poignant pour toute l’assemblée, ponctué par une minute de silence. Comme un symbole, la Ville de Mouscron a inauguré l’Hôtel de ville 2.0 samedi et dimanche. Un Hôtel de ville où Alfred avait officié pendant tant d’années et devant laquelle sa statue a été inaugurée il y a trois ans, le 11 septembre également.