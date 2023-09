400 mains cousues par les élèves du Tremplin pour le traditionnel jet de ce dimanche, à Dottignies (vidéo)

Durant de nombreuses heures, les apprenties couturières ont assemblé les deux pans de tissu rouge et bleu, y ont tracé l’empreinte de la main avant de les découper et de les coudre. "C’est un travail assez technique qui demande dextérité, précision et patience, ajoute l’enseignante. Par ce projet, comme les autres prestations externes que nous réalisons, les élèves prennent conscience des exigences, des contraintes et des responsabilités du monde professionnel. Il s’agit de faire du travail de qualité, et dans un certain timing à respecter vis-à-vis du client. Les élèves sont ainsi plongées dans la réalité de ce qui les attend plus tard… Une telle collaboration est aussi l’occasion de mener un projet transversal entre les différents cours: en français, les élèves découvrent l’histoire de la fête de la Main ; en math, elles apprenant les notions de calcul du métrage, etc."

Les 400 mains ont été remises aux commerçants dottigniens qui les garniront de friandises, bons ou autres cadeaux, et y apposeront le cachet de l’année du jet. "Pour les élèves, c’est une fierté de voir que leurs mains seront lancées et que les gens seront présents en nombre sur la place pour tenter les attraper car les mains sont considérées comme porte-bonheur."

Le rendez-vous est fixé ce dimanche 17 septembre, à 19 h 30 sur la place de la Résistance.