Mouscron : premier plongeon pour la section water-polo de l’école des sports (vidéo)

L’établissement proposait déjà un choix de disciplines assez fourni (football, judo, gymnastique, basketball, natation ou équitation).

©EdA

Mais depuis la rentrée, elle vient d’ouvrir deux nouvelles sections: futsal et water-polo, avec le soutien de deux fleurons mouscronnois: la Squadra et les Dauphins. "Ce sont deux clubs qui évoluent dans l’élite de leur sport et qui nous sont très précieux dans le développement de ces sections", estime Olivier Croes, le coordinateur de l’école des sports. "Lancer une nouvelle discipline, ce n’est pas simple parce qu’on ne sait jamais si on va attirer du monde. Mais la renommée et le sérieux de nos deux clubs facilitent les choses."

Ils sont 17 à vivre la création et la première année de la section futsal, contre sept en water-polo. "Il faut bien commencer quelque part", estime Gabo Gallovich.

"On a conscience de notre chance"

Notre interlocuteur est un nom qui résonne à l’oreille des Mouscronnois. Logique. En 14 ans à la tête du club de water-polo local, Gabo est l’un des principaux artisans d’une belle moisson de trophées. Aujourd’hui, l’ancien coach des Dauphins met son expérience au profit des jeunes de l’école des sports. On peut difficilement faire mieux en termes d’encadrement. D’autant plus qu’aux côtés de Gabo Gallovich, on retrouve Horatio Droc (ancien coach de Fanny Lecluyse) au bord du bassin. "On a conscience de notre chance", répond Olivier Croes quand on lui parle du pedigree de ses entraîneurs.

©EdA

Tous les jeunes s’en rendent-ils compte ? À 17 ans, Julian compte déjà six années de pratique et connaît bien la piscine hurlue. Il s’est surtout inscrit pour se perfectionner. "J’ai déjà trois entraînements par semaine avec le club des Dauphins. Depuis la rentrée, j’en ai deux ou trois autres avec la section water-polo."

©EdA

Le Hurlu veut "se perfectionner " et devenir "meilleur dans l’eau". Alors il ne compte pas ses heures dans le bassin. L’arrivée d’un cursus comme celui mis en place depuis la rentrée est une bonne opportunité de continuer à s’entraîner et se perfectionner. Pour former l’élite de demain, c’est l’élite de l’encadrement qui mouille le maillot. Une chance autant qu’un défi pour les poloïstes (et les nageurs) inscrits à l’école des sports.