Mouscron: Succès pour le premier salon du Mieux-Être de l’ASBL Maux-à-Mots (photos)

Adultes et enfants, hommes et femmes, confrontés à de la violence que ce soit chez eux, au travail ou ailleurs peuvent y trouver aide, soutien et accompagnement.

Pour se faire connaître et poursuivre ses missions, l’association organisait, le week-end dernier, son premier salon du Mieux-être. "Plutôt qu’un simple verre ou un repas pour récolter de l’argent, nous trouvions intéressant d’organiser un salon afin de faire profiter tout un chacun des pouvoirs bénéfiques des différentes disciplines proposées par les prestataires en bien-être et mieux-être, dont certains interviennent bénévolement dans l’association, explique Cindy Renski, présidente de l’ASBL. Et pour une première, c’est une réussite ! Sur les deux jours, quelque 700 visiteurs sont venus de Mouscron, du Hainaut, de France et même du Luxembourg ; la publicité sur les réseaux sociaux, le bouche-à-oreille et la presse nous ont permis que l’événement soit bien annoncé."

À niveau des exposants, il y en avait pour tout le monde: l’ASBL Soroptimist avec Christelle et Véronique qui se consacrent à la prévention par rapport aux relations toxiques et à la violence domestique ; Caroline qui réalise des massages sonores et des séances de Reiki ainsi que de la méditation et relaxation tant pour adultes que pour enfants ; Fabienne qui se tourne vers la santé de la femme et travaille sur l’hypnose, la naturopathie et la symptothermie. Les visiteurs ont aussi profité des massages en direct, des ateliers d’écriture, des initiations au yoga, des démonstrations de danse intuitive, des conférences sur le chamanisme ou le pouvoir des animaux totem, etc.

Deux journées bien remplies, avec un franc succès, qui annoncent aussi l’inauguration du nouveau local de l’association au 2, avenue des Fougères à Herseaux le jeudi 21 septembre à 18 h.