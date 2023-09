Le salon d’Automne du Cercle Royal Artistique Mouscronnois déménage à La Grange

Habituel dans la qualité et la variété des 150 œuvres, présentées par 40 artistes: des tableaux, des sculptures et autres créations à partir de matières diverses, le bois, la céramique, le verre.

Innovant, par contre, quant à l’endroit: la salle des Miroirs de la Maison de la Culture fait désormais partie intégrante du Centre de Lecture Publique et n’est donc plus accessible comme l’explique Hélène Ingels, présidente du CRAM: "Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous quittons un cadre qui, depuis 44 ans, nous satisfaisait pleinement. Ceci dit, la salle de La Grange, qui nous accueillera désormais, dispose de nombreux atouts: son cadre est agréable, elle est presque aussi spacieuse que notre ancien écrin, dispose d’un vaste parking et se situe le long d’un axe important. Par contre, on n’a voulu prendre aucun risque pour cette première et avons donc supprimé, pour des raisons d’affluence et de sécurité, le traditionnel vernissage."

Gageons que les visiteurs retrouveront néanmoins, jusqu’au 17 septembre (de 15h à 17 h 30 en semaine et de 15h à 18h le week-end), les qualités d’accueil qui caractérisent ce groupement. Il y aura en effet toujours des artistes et des membres du comité sur place pour satisfaire la curiosité des visiteurs et les recevoir avec sourire et attention.

Entrée libre.