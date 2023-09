Les 24 Heures de Mouscron mobilisent !

Afin de vous y aider, nous reprenons ci-dessous tous les renseignements pratico-pratiques nécessaires pour ne pas rater le rendez-vous. Mais au préalable, un petit coup de sonde du côté de l’organisation : "Nous peinons un peu à relancer la mécanique après la période Covid, au même titre d’ailleurs que de nombreuses organisations", confie un membre du comité qui explicite, "l’an passé, le nombre d’équipes participantes était en diminution (une cinquantaine). Nous espérons donc cette fois retrouver un niveau plus en rapport avec ce que l’on a connu précédemment. Et surtout, nous lançons un appel afin de recruter des bénévoles. Savez-vous que rien que pour faire tourner les bars, pas moins de 250 personnes sont nécessaires ; le chiffre monte à 450 /500 pour l’ensemble des activités". En fait, si les "anciens" sont toujours aussi motivés au poste, c’est la relève qui tarde à se manifester. Précisément...

Engagez-vous!

Les bénévoles sont indispensables à la tenue d’un événement d’une ampleur telle les 24 Heures ©EdA

Précisément, une soirée de recrutement (!) est prévue ce vendredi même, à partir de 18h30 au café 2l’Aut’Côté (rue St Pierre à Mouscron). "Nous avions déjà organisé une telle soirée de rencontre l’an passé et cela nous avait permis de rallier de nouvelles têtes à l’organisation", explique Julie Delhonte, du comité des 24Heures, "Nous accueillons tout d’abord les participants en leur offrant un verre puis, chaque responsable de groupe explique en quoi consiste le travail de son équipe et ce que l’on attend des bénévoles qui décident par exemple de donner un coup de main au bar, au domaine des enfants, aux courses pour enfants, etc. Notez d’ailleurs que cela ne concerne pas que la durée des 24H proprement dite, mais aussi les opérations de montage et de démontage qui nécessitent des bras. Les explications sont très concrètes afin que les personnes intéressées sachent précisément à quoi s’attendre, à quel moment, etc."

À notez que si vous êtes intéressé mais dans l’impossibilité d’assister à la réunion de ce soir, vous pouvez prendre contact avec Julie au 0479 78.20.21.

