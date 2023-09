Le retour de la foire commerciale, ce week-end, à Mouscron

Dans sa dynamique de soutien et de développement du commerce, la Ville de Mouscron a décidé de renouer avec cette tradition. "Dans le cadre des différents événements ou manifestations que nous organisons, nous essayons de mettre en valeur les commerçants par diverses actions ou aides, mais il faut reconnaître que cela se limite souvent à l’hyper-centre ou au centre-ville de Mouscron, ajoute l’échevin. Il fallait pouvoir proposer quelque chose pour les commerçants du Grand Mouscron (Dottignies, Luingne, Herseaux) plus excentrés, qui bénéficient de moins de visibilité, ou qui n’ont pas la possibilité de faire de la publicité. En offrant cette vitrine qu’est la foire commerciale, c’est une belle opportunité pour les commerces de se faire connaître du grand public et de développer ainsi une nouvelle clientèle. Pour les visiteurs, c’est aussi l’occasion de découvrir des commerces qu’ils ne connaissent pas encore et de se rendre compte qu’ils peuvent tout trouver près de chez eux."

Une quarantaine de commerçants (NDLR: sur les quelque 400 commerces qui seraient présents sur le territoire), issus du Grand Mouscron uniquement, seront ainsi réunis, ce week-end au Centr’Expo pour faire découvrir ou redécouvrir leur commerce.

"L’idée a séduit les commerçants, et les retours sont positifs, relève Déborah Devooght de la Cellule Développement Commercial de la Ville de Mouscron. Ils sont contents de voir le retour de la foire commerciale. Tous ne peuvent bien évidemment pas y participer parce que, par exemple, ils n’ont pas la possibilité de venir tout en maintenant leur commerce ouvert le samedi, ou encore leur activité ne se prête pas vraiment à un tel événement, d’autres n’en ont tout simplement pas besoin…"

Des représentants du secteur du bien-être, de la mode, de la décoration ou de l’aménagement, de l’Horeca… seront présents. "Pour les magasins de mode et d’accessoires, c’est aussi l’occasion de liquider leurs stocks et leurs invendus de l’été, ajoute Déborah Devooght. Deux enseignes, Mod’Elle et Argile Douce, offriront un défilé de mode qui en mettra plein les yeux. Toujours en quête de bonnes affaires, le public sera quant à lui ravi de découvrir les promos appliquées par toutes les enseignes tout au long du week-end ainsi que les ventes flash, des réductions encore plus importantes durant un laps de temps."

Les visiteurs pourront aussi profiter d’un bar et d’une petite restauration, le tout dans une ambiance musicale, conviviale et familiale. "Ce sont également des commerçants locaux qui s’en occuperont, comme la sandwicherie “L’heure de table” qui vient d’ouvrir ses portes." Diverses activités et un château gonflable raviront les enfants.

À noter également que pour cette première édition, un grand jeu concours est organisé. "Il suffit de se rendre sur place et de retirer à l’entrée de la foire commerciale un bulletin de participation, précise Déborah Devooght. Et après avoir répondu à quelques questions, dont les réponses sont à découvrir au gré de sa déambulation dans les allées de la foire, les visiteurs peuvent espérer remporter l’un des nombreux lots à gagner, et offerts par les commerçants eux-mêmes, dont, par exemple, un spa, une TV ou des bons d’achats…"

Entrée gratuite.

Au Centr’Expo de Mouscron (rue de Menin), samedi de 14h à 21h et dimanche de 10h à 17 h. Inauguration: le samedi 9 septembre à 16 h.