Mouscron : aux urgences pédiatriques, des fresques pour égayer le séjour des petits patients

Mon premier, c’est Ludopital, une association basée à Roubaix qui débloque des fonds pour réaliser des projets entre les murs des hôpitaux. "Ils peuvent offrir des jouets aux enfants après une opération, par exemple", indique Amélie pour Artlequin.

©-Artlequin

L’atelier est mouscronnois et se spécialise dans les créations graphiques originales. Bougies et cartes postales cohabitent avec les fresques, "pour les écoles où les hôpitaux", poursuit l’intéressée. Marine et Amélie (Artlequin est un duo) ont collaboré avec le CH Tourcoing. Elles égayent aussi les murs du CHM depuis une dizaine d’années. "C’était une demande de l’hôpital ", confie Amélie. "On a réalisé des fresques dans les salles de consultation ou les box d’allaitement. Avant, les enfants passaient par le service des urgences avant d’être redirigés en pédiatrie si nécessaire. Aujourd’hui, ils vont directement aux urgences pédiatriques. Alors nous avons également embelli les murs et les cabinets de dessins. "

Oublier temporairement les soins ou le traitement

Exit les murs ternes et la sinistrose d’un séjour (même court) à l’hôpital. Le duo d’Artlequin garnit le décor autant que le moral des petits patients. "Passer par les urgences, ce n’est pas un moment de plaisir. Alors dans les fresques, nous avons caché un jeu. Les enfants s’amusent à chercher des éléments disséminés sur nos réalisations. Pendant quelques instants, ils oublient qu’ils sont dans un hôpital."

©-Artlequin

C’est précisément le but de la manœuvre. La prouesse est d’autant plus réussi qu’elle mêle parfaitement le côté ludique (le cherche et trouve) et la réalité de l’hôpital. Dans la fresque, Marine et Amélie ont restitué le plus fidèlement possible le quotidien du service pédiatrie, de la couleur de l’ambulance à la tenue des infirmiers et infirmières. "Pour les enfants, ça dédramatise les soins ou les traitements. Pour le personnel, c’est une reconnaissance de leur travail", conclut Amélie.