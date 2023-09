Mouscron: place au 7e Rallye de la Paix, ce dimanche

Une fois de plus, c’est une magnifique affiche qui a été réalisée pour l’événement. ©Com.

Une fois le roadbook entre les mains, le cortège partira progressivement vers 9h30. "Le parcours ira du côté d’Harelbeke. Il durera 1h30 et respectera la tradition d’une halte chez Lunch Express, avant un retour vers midi et l’exposition de ces oldtimers jusqu’en fin de journée. Afin de proposer un contraste entre le passé et le futur, le tout nouveau Volkswagen ID. Buzz, un van full électrique, sera aussi exposé."

Plusieurs initiatives s’offriront tant aux conducteurs qu’aux badauds lorsque les véhicules seront revenus au point de départ, comme le détaille toujours M. Mercier: "On pourra toujours compter sur la présence du barbier Nextime, sur la Place, de même que sur les jeux Seynaeve. Un repas est aussi prévu à La Paix tandis que le Nano proposera encore son bar à huîtres. Côté musique, sur l’esplanade entièrement sécurisée, de 15h30 à 19 heures, il y aura deux groupes 100% mouscronnois:"In your hands", puis Alex Deschamps avec son groupe"Badge"."

Inscription sur place: 5 € pour la balade uniquement. 30 € avec repas et boisson. 0478 260 524 – lapaix.mouscron@gmail.com