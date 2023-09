Le chantier concerne la RN58 uniquement dans le sens Mouscron vers Dottignies, "tronçon compris entre le rond-point de la RN58 avec la route de la Laine et le giratoire de la RN58 et de l’entrée du Futurosport", explique la Ville de Mouscron. Les travaux devraient durer six semaines, en fonction des conditions climatiques. "Ils seront réalisés en 2 phases et la circulation sera toujours possible sur une voie de circulation ", précise encore les autorités mouscronnoises.

Va-t-on frôler l’overdose de travaux ? Plusieurs chantiers sont déjà en cours sur les principaux axes d’entrée de la cité des Hurlus. L’autre extrémité de la route express est déjà totalement fermée dans le sens Mouscron-Rekkem. Des travaux d’aménagement directement au rond-point du LAR n’y permettent plus la circulation.

Et c’est sans doute pire en revenant de Lille ou de Courtrai. Dans un article daté du 18 août, nous faisions l’état des lieux des difficultés engendrés par un chantier sur l’autoroute E17, alors que la signalisation côté flamand laisse à désirer puisqu’elle n’indique aucune alternative en amont de la sortie Mouscron, temporairement condamnée. Sans oublier les travaux sur la chaussée de Dottignies, à hauteur du MIM et du Lunch Express, qui bloque la zone du fameux rond-point des Bobines.

La mobilité risque encore d’en prendre un coup, à l’aube d’une année scolaire où les nerfs des automobilistes seront mis à rude épreuve !