Un salon du Mieux-être, ce week-end, à Mouscron

Ce sont une vingtaine de thérapeutes et praticiens du bien-être qui ont répondu à l’invitation pour proposer des initiations, des conférences et des ateliers durant les deux jours du salon, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18 h. "Dont certains qu’on ne connaissait pas encore… Cela démontre donc la diversité et le nombre important de prestataires dans la région de Mouscron et aux environs. Ce salon est l’occasion pour les visiteurs d’aller à leur rencontre en toute simplicité pour discuter avec eux, poser des questions et échanger. En plus d’expliquer leurs différentes spécialités, les professionnels les présenteront de manière concrète et vivante, via des initiations, des conférences ou des ateliers, afin que les personnes puissent déjà avoir un aperçu de ce que cela pourrait leur apporter, si cela leur plaît et leur fait bien…"

Au niveau du programme de conférences, on peut notamment citer: les maux du corps, la lithothérapie, les fleurs de Bach, les huiles essentielles, les bienfaits du son, l’hypnose, la numérologie, etc. Quant aux ateliers, en voici quelques-uns: écriture thérapeutique, estime de soi, danse intuitive, yoga, méditation, massage sonore, et bien d’autres.

Durant les deux jours, un bar et de la restauration seront disponibles. "Nous organisons aussi cet événement pour essayer de récolter un peu d’argent pour faire vivre notre association et continuer à fournir une aide et accompagnement de qualité aux victimes de violence. Pour l’entrée, le prix est libre, ou en échange d’un paquet de serviettes périodiques au profit d’une autre association."

Dans l’attente de l’inauguration du nouveau local

Le mois de septembre se poursuivra pour l’ASBL "De Maux à Mots", avec l’inauguration de son nouveau local, prévue le jeudi 21 septembre prochain, à 18 h 30 à l’avenue des Fougères, à Herseaux.

Infos et programme : www.demauxamots.be/salon-mieux-etre-mouscron/