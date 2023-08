Aussi pour les écoles

Le prochain débute ce vendredi 1er septembre avec une exposition sur le service militaire belge. Pour l’occasion, le Musée de folklore vie frontalière met certains de ses espaces à disposition.

"Instauré en 1913, le service militaire obligatoire est suspendu en 1994. L’exposition se focalise sur le quotidien des militaires et surtout sur l’évolution de leurs objets durant les décennies, en les mettant en vis-à-vis: à quoi ressemblait par exemple une gourde en 1914 et en 1994 ?

©Com.

Il y aura des objets communs et d’autres plus rares, comme une boussole belge de la Première Guerre mondiale recherchée par les collectionneurs. Il y aura des vitrines, des mannequins avec des tenues spécifiques de l’armée belge et des panneaux didactiques incluant photos et explications, détaille Dominique Hooghe, visage de l’amicale hurlue et coordinateur de l’exposition. Cela devrait rappeler bien des souvenirs à ceux qui ont effectué leur service militaire mais ce sera aussi éclairant pour les jeunes qui ne l’ont pas connu. On espère d’ailleurs voir des écoles visiter l’exposition pour comprendre ce passé pas si lointain…"

Grâce à de nombreux acteurs de l’ombre

L’amicale para remercie quelques personnes et associations pour des prêts de mannequins, du matériel et des engins motorisés, à savoir la conservatrice du Musée de folklore, Véronique Van de Voorde, Bruno Marquant de la Fraternelle para-commando de Tournai, Aurélien Deleforterie du Tir national de Tourcoing ainsi que Fernand Verheylesonne, Hubert Fache, Johnny Knockaert, Alain Leplat, Philippe Plateau, Mickaël Deconninck, Sébastien Lapie, Christophe Yzerbyt et le Colonel Guy Dobbelaere, commandant de la Province de Hainaut.

À voir jusqu’au 18 septembre. Visites guidées possibles pour les écoles et associations en semaine. Infos au Musée: 056 860 466 ou coordinateur "Expo": 0470 550 881.