Mouscron : retour de l’incontournable brocante de la rue de Menin et de ses 500 exposants cette année!

Aux manettes, Jennifer (la fille) a remplacé Dany (la mère) il y a quelques années déjà. Mais la passion est restée la même. Tant pour la famille Vanderliden et le comité à l’origine de l’événement que pour les brocanteurs, nombreux à se presser pour trouver le meilleur emplacement possible. " La phase de pré-inscription en ligne a été lancée le 1er août à 19 heures. En cinq minutes, nous comptions déjà 60 personnes pré-inscrites", explique Jennifer Vanderliden. " C’est un démarrage encore plus franc que l’an dernier. "

50 places en plus en 2023

Le raz de marée s’est prolongé dans les heures qui ont suivi, avec plus de 200 pré-inscrits sur la première soirée. Preuve que les participants historiques de la brocante sont aussi passés à l’heure du 2.0, après des années à faire la file devant le Shalom pour s’inscrire (certains y passaient même la nuit pour être sûrs d’obtenir la meilleure place). La clôture des inscriptions a eu lieu environ deux semaines plus tard. "Parmi les inscrits, nous avons 500 places dont 90% de mouscronnois", reprend Jennifer Vanderlinden. C’est environ 50 places de plus que l’an dernier. La raison ? "On s’étend sur une partie de la rue du Manège. Malgré cela, nous avons dû refuser une soixantaine de personnes, plus tous les appels reçus depuis la mi-août."

Si la météo épargne la cité des Hurlus, la brocante de la rue de Menin devrait encore être un beau succès populaire, comme souvent depuis le début des années 80 et ce projet lancé par Dany, qui traverse les époques. La pionnière de la brocante en est encore sa figure la plus populaire. "Cette année, nous comptons aussi sur le renfort de cinq bénévoles de l’association Destination Country de Neuville-en-Ferrain, une aide précieuse pour notre comité et un partenariat gagnant-gagnant puisqu’on reverse 600 euros à la structure ", confie Jennifer Vanderlinden.

En préambule à la braderie, la brocante des enfants se tiendra le samedi 2 septembre (de 14 à 18 h) sur le parking en face de la librairie (inscriptions sur place dès 13h). Le départ des Allumoirs (autre tradition locale) aura lieu à 20h30 au même endroit.

Toutes les informations sur https ://sites.google.com/view/lbrm/bienvenue