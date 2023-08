Mouscron : la menace de quitter le territoire s’éloigne pour David, jeune enfant autiste scolarisé à l’Éveil

Le jeune garçon (5 ans) vit en Belgique depuis le début de l’année 2020, avec sa famille. C’est en Belgique, justement, qu’on lui diagnostique un trouble du spectre de l’autisme. C’est toujours en Belgique qu’il a fait d’énormes progrès grâce au travail consciencieux des enseignantes, logopèdes et assistante sociale de l’école spécialisée mouscronnoise. Des progrès fulgurants balayés d’un revers de la main, au moment ou la famille reçoit l’injonction de quitter le territoire Belge, plus de trois ans après son arrivée. La demande d’asile a été déboutée "sous prétexte qu’il existe des structures traitant l’autisme au Congo", indiquait l’association l’Autisme en Belgique.

Une pétition signée plus de 5 300 fois

L’ASBL lançait fin juin une pétition pour soutenir la famille et interpeller la secrétaire d’État Nicole de Moor. Pétition signée par plus de 5 300 internautes depuis deux mois. "J’ai vécu pendant des années au Congo et je sais qu’il n’y a pas d’école spécialisée qui peut accueillir mon fils. Il y a des services de psychiatrie, mais ce n’est pas l’endroit où doit aller David", expliquait encore la maman le 12 juillet dans nos colonnes. L’intéressée a réintroduit une demande de régularisation.

Aujourd’hui, les nouvelles ne sont plus aussi alarmantes. Selon l’école l’Éveil, l’officialisation de la prolongation du titre de séjour ne devrait pas tarder. "On est content d’avoir retrouvé David, qui nous a tous reconnu lundi matin ", reprend Marie-Pierre. "Content aussi de savoir qu’il pourra logiquement rester avec nous pendant toute l’année scolaire. David doit retrouver une certaine stabilité pour reprendre les progrès qu’il a pu faire l’an dernier." Après des semaines de stress et d’incertitude, le petit mouscronnois d’adoption peut s’épanouir dans un environnement adapté à son trouble.

Reste à attendre des nouvelles officielles qui permettront à sa famille de trouver, elle aussi, une stabilité à Mouscron, là ou la nouvelle vie de David et de ses proches se construit depuis 2020.