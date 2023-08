Pierre Richard va enfin monter sur la scène du Centre culturel de Mouscron. Son précédent spectacle avait été annulé deux mois avant la représentation, en septembre 2021, pour des raisons de santé.

Le " Grand blond " natif de Valenciennes prend enfin sa revanche sur ce rendez-vous manqué. "Quand on a eu l’opportunité de proposer une nouvelle date avec Pierre Richard, tout le monde ici (le personnel du Centre culturel) avait les yeux écarquillés. Le jour de sa venue, on sera tous comme des gosses.", explique Christian Debaere, le directeur du Centre culturel de Mouscron.

À 89 ans, le comédien tente de répondre sur scène à une question qu’on lui posera probablement jusqu’à son dernier souffle: "Êtes-vous aussi distrait dans la vie que dans vos films ?" ; "Je m’évertue depuis cinquante ans à répondre que non, pas du tout, mais il faut croire que je prêche dans le désert puisque la question revient inlassablement." lance Pierre Richard. Il aura toute une soirée pour argumenter, avec l’esprit qu’on lui connaît.

RICHARD GOTAINER: le 28 octobre 2023

Autre Richard, autre papi de la scène : Richard Gotainer, dont le spectacle Gotainer ramène sa phrase devrait surprendre plus d’un spectateur ! "On connaît l’originalité et l’excentricité de cet artiste. Sur scène, Gotainer revisite une vingtaine de chansons sans les chanter, ce qui permet au public d’en comprendre le sens et d’être parfois bien surpris", précise Christian Debaere. L’artiste est accompagné d’un guitariste.

PIERRE-EMMANUEL ALIAS P.E. : le 20 octobre 2023

Changement de génération avec P.E, entendu notamment sur la RTBF en radio après avoir fait un carton sur les réseaux sociaux, en décryptant les décisions du Codéco ou les comportements des influenceurs. "Son spectacle s’appelle P.E raconte des histoires drôles. C’est un humoriste qu’on voulait vraiment programmer parce qu’il y a toujours un message, une réflexion dans ses propos. Faire rire pour faire rire ne nous intéresse pas plus que ça.", assume Christian Debaere.

MAGALI RIPOLL : le 15 décembre 2023

Humour ? Chanson ? Comment classer cet ovni ? " Les deux ! ", s’exclame le directeur du Centre culturel de Mouscron. "Magali Ripoll s’est fait connaître pour son personnage déjanté dans la troupe de N’oubliez pas les paroles (France 2) mais la résumer à cela serait injuste vis-à-vis du spectacle qu’elle propose, baptisé Radio Active." De Booba à Dalida en passant par Michael Jackson, l’artiste ne sait pas seulement chanter. Elle sait aussi rire et faire rire !

ANGEL RAMOS SANCHEZ : le 21 mars 2024

Le Liégeois primé au festival de Rochefort dans les années 1980 écume les planches depuis des dizaines d’années. À Mouscron, il rendra hommage à l’humoriste américain George Carlin. Un "spectacle audacieux qui va à l’encontre de la bien-pensance et du politiquement correct, remettant en question notre capacité à rire de tout." Ceux qui ont assisté à la présentation de la saison culturelle le vendredi 25 août ont eu droit à un petit avant goût d’un spectacle "d écapant", selon les termes de Christian Debaere.

JEAN-LUC PIRAUX : le 05 février 2024

C’est l’histoire d’un grand clown inquiet qui fêtera son anniversaire le soir de sa représentation sur la scène du Staquet avec son spectacle Au bout des planches. Une date "drôle et tendre qui joue sur la surprise en abordant des sujets graves", indique encore le directeur du Centre culturel.

HARRY SPEED & MARINO PUNK : le 05 mars 2024

Soit l’alliance entre un élégant magicien et un punk qui ne quitte pas son accordéon. Une proposition décalée qui saura aussi surprendre le public.

Le mot de la fin reste, évidemment, pour le taulier. "Ce mélange des genres et des générations ? Je ne suis pas pour le jeunisme. Si c’est drôle et qualitatif, c’est le principal, peu importe l’humoriste ou le comédien. Notre seule prérogative est de proposer une saison accessible, tant financièrement qu’intellectuellement", conclut Christian Debaere.