"C’est un moment de rassemblement, une rencontre de fin d’été dans notre ferme qui est un lieu ouvert, où l’on peut venir librement. C’est aussi un message à nos 14 résidents, pour montrer qu’on n’y reste pas enfermés et c’est l’occasion de mettre cette population en valeur, souligne Étienne Dispa de l’ASBL Terre Nouvelle derrière la structure. Ce dimanche, on prend les mêmes ingrédients et on recommence ! Il y aura notre traditionnel jambon braisé à midi – toujours avec une alternative végétarienne possible – ainsi que des pains saucisse, plus tard dans l’après-midi. Il y aura également les concerts de la"Bandaluk"et des Mabouls Kiès vers 15 heures ainsi que de la magie proposée par La Ruche et un château gonflable."

Durant l’entretien, nous avons également vu un joli panier garni. "Il sera mis en jeu à l’occasion d’un Lotto, le jour de la fête."

©Com.

Notre interlocuteur ainsi que trois forces vives du lieu précisent encore que, pour assurer une journée réussie, "on peut compter sur une aide extérieure comme Estrella, la Banque alimentaire, les scouts… pour donner un coup de main comme pour avoir des prêts, on pense aux verres par exemple. On se doit aussi de souligner la bonne collaboration avec la Ville qui est chez elle et avec qui cela se passe bien".

De 11 à 21 heures. Rue de Rolleghem 162. Assiette adulte: 16 €/assiette enfant: 8 €.