La fréquentation explose à l’école des sports de Mouscron: "l’intérêt du nouveau site est total"

David, une enquête publique est en cours jusqu’au 21 septembre concernant la future école des sports. Où en est le projet ?

Le permis a été déposé et nous espérons une réponse positive du fonctionnaire à Mons avant la fin de l’année 2023. Dans un calendrier idéal, le chantier débuterait en mars-avril 2024.

En sachant que la Ville a une date à respecter pour clôturer les travaux…

Ils doivent être finis en juin 2026, maximum. C’est la condition sine qua non pour toucher les 8,67 millions d’euros de subside promis par la Fédération Wallonie-Bruxelles en juin 2022. En attendant, on avance sur le cahier des charges qui sera évoqué lors du prochain conseil communal.

L’ambition de la Ville de Mouscron est-elle inchangée pour ce projet très ambitieux ?

On ne s’en cache pas, on veut en faire un lieu unique. Nous avons été les premiers à développer une école des sports. Aujourd’hui, l’établissement est victime de son succès avec 295 élèves de primaire inscrits pour la rentrée 2023, contre 228 l’an dernier, sans compter la liste d’attente. Idem en maternelle avec 130 inscrits contre 106 en 2022. Cette évolution nous confirme que la Ville de Mouscron a fait le bon choix en rassemblant l’école des sports en un seul site flambant neuf. Dans trois ans, la future école des sports devrait accueillir 450 élèves de primaire et devrait déjà être complète à sa première année d’existence.

D’ici à 2026, la structure existante continue également d’évoluer…

Oui. Si les chiffres de fréquentation sont remarquables, on le doit à tous les acteurs de terrain et au démarrage de nouvelles sections. Les chiffres explosent grâce à l’arrivée du basket, qui a rencontré une belle adhésion. Pour la rentrée de septembre 2023, on ouvre la section water-polo et la section futsal en partenariat avec deux fleurons du paysage sportif hurlu: les Dauphins Mouscronnois et la Squadra. Les bases sont solides et la demande, au rendez-vous.

Autre projet d’envergure, la création d’une maison du cyclisme…

Les travaux sont déjà en cours dans une villa que la Ville de Mouscron a rachetée. On espère lancer la section à la rentrée de septembre 2024, en même temps qu’un troisième internat qui nous permettra d’en libérer un des deux existants uniquement pour les féminines. En revanche, la section handisport qui nous tient particulièrement à cœur attendra le déménagement de l’école des sports dans le nouveau bâtiment, à la rentrée 2026. L’endroit sera totalement adapté aux PMR. D’ici là, il y a trop de contraintes pour envisager de voir les élèves étudier et s’entraîner dans de bonnes conditions. Pour le reste, pas question d’ouvrir de nouvelles sections pour le moment. Pensons déjà à consolider les existantes et à réussir l’arrivée future près du Futurosport.

La faillite de l’Excel n’aura donc pas plombé l’école des sports, loin de là.

Je vais même aller plus loin: la nouvelle école risque d’être trop petite. On ne pourra pas satisfaire toutes les demandes d’inscription. Heureusement, le bâtiment est conçu de manière à envisager des extensions facilement, si cela s’avère vraiment nécessaire.

Et les implantations actuelles, à Dottignies et sur le site de Pierre de Coubertin que deviendront-elles ?

Les sites seront désaffectés (sauf pour l’aile gauche de Pierre De Coubertin). Mais il est aujourd’hui trop tôt pour dire ce qu’elles deviendront. La seule certitude ? Tout sauf une école. À voir si la Ville s’en sépare ou même si les bâtiments seront rasés pour des espaces verts. Tout est possible….