Mouscron: Hélène a inauguré sa nouvelle boutique de déco, rue de Bruxelles

"Quand j’ai vu le lieu, j’ai su que ce serait ici !"

Après le Baboum inauguré en octobre 2021, bar à grignoter ayant rapidement fidélisé une large clientèle, c’est donc Au-delà des racines qui s’ouvre juste en face, aujourd’hui. Pour Hélène Admont, la symbolique de son lieu est double: "Je rouvre une boutique de décoration dans la rue puisqu’avant le Baboum, c’était l’Atelier 5. Quant à l’adresse de mon magasin, c’était un fleuriste, Aux Bleuets. Je garde de bons souvenirs de ce lieu, ma maman venait ici…"

Au-delà des racines, nous en parlions déjà en février 2022 : Hélène Admont avait inauguré la boutique dans des garages aménagés à l’arrière de la jardinerie Demuyck, à Herseaux.

"J’étais bien là-bas, avec le parking disponible, mais je manquais de visibilité tandis que j’avais une maison devenue beaucoup trop grande avec les enfants partis (le dernier l’est quasiment…) J’ai eu l’opportunité de me rapprocher du centre de Mouscron pour ouvrir mon magasin au rez-de-chaussée, avec la possibilité d’y aménager un atelier à l’arrière, comme de l’autre côté, et d’habiter au-dessus depuis fin mai. J’ai trouvé très rapidement cette localisation, j’ai eu un coup de cœur, d’autant qu’il y a beaucoup de passage."

De l’ancien et du neuf

Les clients apprécieront l’atmosphère ultra-chaleureuse de cette nouvelle adresse tout en longueur tandis que les habitués d’Herseaux ne seront pas dépaysés. "J’ai fermé boutique après la Fête des mères. Ici, c’est le même type de parquet, la même peinture sur les murs et, en partie, le même éclairage que de l’autre côté. Avec mon compagnon Arnaud et mon fils Hugo, on a tout fait de A à Z ! se remémore notre interlocutrice en marge l’ouverture. Je suis surexcitée à l’idée d’ouvrir, il y a un bon stress ! Après plusieurs mois de travaux, ça ressemble enfin à un magasin tel que je le voulais, j’ai enfin pu déballer les perles trouvées pour mes clients !"

Autour d’imposants meubles tels qu’un comptoir majestueux ou encore une grande armoire d’apothicaire, c’est une foule d’idées déco qui peuple l’espace. Le bon goût est vraiment cultivé: "Je pars toujours du principe qu’en trouvant un objet, si c’est quelque chose que je n’achèterai pas pour moi, je ne le prends pas pour mes clients non plus. L’offre en magasin va souvent changer. Comme avant, je continuerai à mélanger l’ancien et le nouveau sans tomber dans l’ultramoderne: je laisse ça à d’autres. Il y en a pour tous les budgets, mais les prix sont doux, on ne vient pas ici pour se ruiner ! Ça tourne beaucoup autour de la nature et du bois: ça ne se démodera jamais !" D’où le nom de l’enseigne…

Hélène se partagera entre l’école, le lundi, le mardi et le vendredi tandis qu’elle ouvrira sa boutique le mercredi et le jeudi après-midi ainsi que le samedi durant toute la journée… et durant les congés scolaires.