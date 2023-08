À la Coquinie, l’argilière du Sterreberg est le deuxième poumon de Mouscron (photos/vidéo)

Une dizaine d’hectares où la terre est retirée en fonction des besoins afin de fabriquer des tuiles et des briques. Aux yeux de l’usine exploitante toute proche, le site hurlu n’est pas celui qui est prioritaire dans l’extraction. Les pelles y travaillent tellement sporadiquement que la faune et la flore ont toujours le temps d’y reprendre continuellement leurs droits. Ainsi, des bassins naturels s’y matérialisent notamment au gré des aléas climatiques. Le déluge continu de ce début d’été à fortement contribué à leur développement !

La cellule environnement de Mouscron gère continuellement les abords. ©ÉdA

Bien sûr, avant d’être une zone refuge, il s’agit d’abord d’une propriété privée de l’entreprise. Mais elle le sera de moins en moins dans les années à venir. Voici quelques semaines, l’échevine Ann Cloet à l’Environnement annonçait que la Ville avait conscience du joyau sur son territoire et que le Collège avait donc décidé de le racheter progressivement. Un premier hectare est enfin propriété de la Ville.

Des plans d’eau y permettent le développement de la nature. ©ÉdA

Aux côtés de l’élue, Christophe Gruwier de la Cellule environnement et par ailleurs naturaliste belge de renom, a rappelé à quel point l’endroit est une richesse. Entre les magnifiques palmipèdes qui y font halte et certaines espèces d’orchidées rares qui y poussent de façon sauvage, des naturalistes de Flandre autorisés à explorer la zone jalousent régulièrement les Hurlus de posséder pareil trésor naturel !

En faire tout le tour

Des panneaux explicatifs détaillent le site sur le chemin l’entourant. ©ÉdA

La question que vous vous posez est forcément de savoir si vous pouvez flâner au sein de l’argilière. La réponse tombe presque sous le sens: c’est non et un grillage tout autour du site ne manque pas de vous le rappeler (même si certains passent par-dessus…) La partie où se fait l’extraction est un terrain privé très cabossé qui pourrait s’avérer dangereux tandis que la partie devenue propriété communale est à voir comme un sanctuaire où la nature prend ses aises.

Cependant, un chemin agréablement bucolique en cette période – accessible d’un côté via le cul-de-sac de la rue du Gibet intégré au "Sentier des Fichaux" et via le petit passage face au 254 de la rue de la Coquinie de l’autre – court sur le pourtour de l’argilière, permettant des vues sur certaines parties… tout en n’imaginant pas le site.

Actuellement, la végétation y est riche. Et les insectes à observer – abeilles, libellules… – y prolifèrent! ©ÉdA

Nos vues aériennes en photo et en vidéo permettent de l’appréhender. En attendant que la Ville installe notamment des observatoires.