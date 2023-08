Mouscron: pour lutter contre les abandons, Zanimaux garde vos perroquets

"Je ne le concevais pas !"

Mais les bêtes à plumes n’échappent pas à l’abandon de leur propriétaire qui n’ont que cette option pour apprécier leur évasion. C’est le constat qu’a fait Jimmy Legrain à la tête de l’animalerie Zanimaux Shop jouxtant le Lidl de la rue de Menin. "Au début de la saison estivale, une personne est venue me proposer de racheter son perroquet, puis une autre. En demandant la raison, chacune m’a dit que c’était pour cause de départ en vacances ! J’ai été surpris de constater qu’on pouvait abandonner son perroquet pour ce motif, je ne le concevais pas, souffle notre interlocuteur qui a donc mis en place une alternative visiblement très bien accueillie depuis plusieurs semaines. J’ai dit"Déposez-le plutôt en magasin !"Je facture cela 35 €, peu importe la durée des vacances de la personne. Je ne le fais pas pour l’argent mais vraiment pour éviter des abandons et, au final, j’en ai déjà gardé pas mal au point que je vais finalement continuer ce service toute l’année !"

Lors de notre passage en cette fin de semaine, deux y étaient choyés par le spécialiste qui conseille à chacun des propriétaires de ne pas partir trop longtemps. "Il peut quitter son animal une semaine ou deux. Trois au grand maximum. Un mois, on ne le recommande pas, c’est mauvais pour sa santé mentale. À son retour, il est d’ailleurs certain que le perroquet lui fera la tête durant une semaine ! C’est aussi pour éviter au maximum un stress chez l’animal qu’on demande qu’il nous soit confié dans sa propre cage, qu’il ait ses jouets et sa propre nourriture: il a besoin de points de repère. On tient d’ailleurs à l’œil leur"picage", le fait de commencer à s’arracher des plumes, confirmant le stress."

Des règles à respecter

Ce "baby-sitting" animalier de Coco, Jaco et autres congénères n’est cependant pas de tout repos. En bon professionnel, M. Legrain respecte plusieurs mesures parfois insoupçonnées. "On ne peut pas mélanger les oiseaux, ils ont parfois des maladies très contagieuses, surtout chez les perroquets, et c’est donc aussi pour cela que chacun doit rester dans sa propre cage. La sécurité est aussi importante: un perroquet peut être sociable avec son propriétaire mais pas forcément avec une autre personne. Lorsqu’on voit la taille du bec, les blessures peuvent être graves. Comme c’est notre métier de nous occuper des animaux, on peut prendre le temps de rassurer les perroquets et même de les nourrir à la main s’ils ont été habitués comme tel."

Et si le perroquet décède alors qu’il a été confié ? "J’y ai songé, c’est ce qui m’a fait peur au moment de lancer ce service. On n’est pas à l’intérieur de l’animal, on ne sait pas s’il a par exemple une malformation cardiaque. C’est la raison pour laquelle j’ai rédigé un petit contrat indiquant que, s’il venait à mourir, l’animal serait pris en charge par un vétérinaire afin d’établir la circonstance de sa mort mais que les frais seraient à charge du propriétaire si la raison est bien médicale."