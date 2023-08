Oui, je n’ai perdu que 6,5 kg contre 11 lors de la Haute Route Pyrénéenne (HRP) en 2020. J’avais prévu de boucler le parcours en 25 jours en raison d’une préparation plutôt modeste. Je termine finalement un jour plus tôt, sans avoir été trop poussé dans mes retranchements. La Grande Traversée des Alpes (GTA), c’est plus de 600 kilomètres de Nice au Lac Léman pour environ 35 000 mètres de dénivelé positif. Ma chance fut d’avoir la météo avec moi. Sur les 24 jours de marche, je n’ai connu qu’un seul orage (de nuit) et quatre jours de pluie. Les conditions en haute montagne sont parfois bien plus inhospitalières.

Votre traversée a été réalisée en totale autonomie. C’est un peu votre marque de fabrique…

Prendre le départ de la GTA sans ce facteur n’aurait rien d’une expédition. Au départ, j’avais environ 35 kg de chargement dont près de 20 kg de vivres. Le premier jour a été le plus compliqué en raison de la canicule. J’ai bu sept litres d’eau entre le moment où je quitte la Méditerranée et celui où j’installe mon bivouac, le soir même. C’était le seul jour de chaleur intense, finalement. Je n’avais jamais consommé autant d’eau lors d’une journée en expédition, y compris dans les déserts que j’ai traversés. Sept litres, c’est mon record !

À votre "tableau de chasse", vous accrochez donc une 19e expédition et une 14e première mondiale. Où la classez-vous en termes de difficulté ?

Je suis en train de mettre au point un système de classification de dureté des expéditions réalisées. Sur une échelle de 1 à 5, je situe la Grande Traversée des Alpes en classe 2 et la Haute Route Pyrénéenne en classe 3. L’aventure que je viens d’achever était relativement accessible. À titre de comparaison, les deux expéditions que je classifie en classe 5 sont la traversée du désert de Simpson en Australie et la traversée de la Tasmanie (réalisées respectivement en 2008 et 2018), qui semblaient toutes les deux inconcevables pour les locaux. Si je compare la GTA à la HRP, elle est plus facile car elle comporte beaucoup moins de portions techniques en descente, moins de hors-piste où chaque chute sur les rochers peut avoir de très graves conséquences. En revanche, le dénivelé frôlait parfois 2000 mètres par descente ou par montée. Il fallait rester concentré et ne pas être déséquilibré par le poids du sac et la nature du sol pendant plusieurs heures.

Comment se passe une journée sur une expédition en toute autonomie ?

Je me levais vers 5 heures du matin pour mettre en route une heure plus tard. Ensuite, ce n’est que marcher, rechercher de l’eau et de la nourriture parfois et trouver un endroit où bivouaquer vers 21 heures. Dans cette journée, il faut aussi inclure les moments où l’on examine son corps et où on le soigne. Le 5e jour, j’ai commencé à sentir une gêne au niveau du tendon d’Achille. Sans s’affoler, il faut savoir s’écouter, prendre le temps de sentir la douleur et de l’évaluer. Il faut se connaître et se faire confiance. Même toute l’expérience accumulée en près de 20 ans de baroud n’empêche pas de faire des erreurs. Dans mes bagages, j’avais deux t-shirts d’une même marque qui ont provoqué un frottement désagréable au niveau des coutures. C’est un détail mais qui peut avoir son importance au fil des jours de marche.

L’expérience ne met pas à l’abri d’autres mésaventures. Quarante minutes après avoir entamé une descente, je me rends compte que j’ai oublié un sac contenant mon GSM, un couteau suisse, un bonnet et tout ce qui peut m’être utile pour continuer, donc pas d’autre choix que de rebrousser chemin et de remonter jusqu’au col où je croise des Belges, une heureuse coïncidence qui finit bien. Mes affaires étaient encore là!

Les Alpes sont définitivement derrière vous le vendredi 11 août, lors de votre arrivée au Lac Léman. Et devant, dans votre viseur, qu’y a-t-il maintenant ?

Des Alpes, j’ai découvert des parcs nationaux et naturels que je ne connaissais pas et j’en garde le souvenir de paysages magnifiques (Mercantour, Ecrins). C’était ma 14e première mondiale mais pas la plus impressionnante. Pour ma 20e expédition, j’ai en tête quelque chose de grand. Je veux marquer le coup, mais ce ne sera probablement pas avant 2025. L’an prochain, je célébrerai le centième anniversaire de la victoire du mouscronnois Omer Huyse sur le Tour de France en me lançant dans un tour de Belgique à vélo. (le cycliste hurlu Omer avait remporté la plus longue étape jamais disputée sur le Tour.) J’y consacrerais probablement un documentaire…